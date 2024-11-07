Х-вспышка на Солнце вызвала отключение связи на Земле: когда будет геомагнитная буря (видео)

В солнечном пятне AR 3883 возникла самая сильная вспышка на Солнце из возможных.

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Ученые уже подтвердили, что в середине октября Солнце вступило в фазу самой высокой активности в течение 11-летнего солнечного цикла. То есть настал солнечный максимум, который продлится примерно до осени следующего года. Поэтому за последние недели астрономы фиксируют значительное повышение количества самых сильных вспышек на Солнце из возможных – это взрывные события класса Х. Очередная вспышка этого класса появилась в солнечном пятне AR 3883 в среду, 6 ноября, что стало причиной отключения радиосвязи на Земле. Ученые прогнозируют, что существует вероятность появления геомагнитной бури в ближайшие дни, пишет Space.

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В солнечном пятне AR 3883 в среду, 6 ноября, согласно данным космического аппарата NASA под названием Solar Dynamics Observatory произошло новой сильное извержение излучения и энергии на Солнце класса Х2.3.

Солнечными пятнами являются более темные и более холодные места на Солнце, которые могут быть больше Земли по размеру и именно здесь магнитные поля самые сильные. Когда линии магнитного поля разъединяются, а затем снова соединяются, то возникает выброс мощного потока энергии и излучения. Это и является солнечной вспышкой.

Самыми сильные вспышки принадлежат к классу Х, хотя таких классов 5. Вспышки каждого следующего класса имеют в 10 раз меньшую мощность. Цифры, которые находятся рядом с буквой, обозначающей класс вспышки показывают ее силу. Эти цифры могут быть от 1 до 10 в четырех классах вспышек и только извержения излучения и энергии класса Х не имеют такого ограничения.

Ультрафиолетовое излучение, которое вылетает в космос в результате солнечной вспышки за считанные минуты достигает магнитного поля и атмосферы Земли. В результате часто возникают проблемы с радиосвязью. После вспышки Х2.3 на некоторое время произошло отключение высокочастотной радиосвязи в южном полушарии планеты, в частности в южной части Атлантического океана, в Африке и Южной Америке.

Очередная вспышка класса Х появилась в солнечном пятне AR 3883 в среду, 6 ноября Фото: NASA

Космический аппарат NASA также обнаружил, что вместе со вспышкой появился корональный выброс массы. Это потоки плазмы, которые при достижении магнитного поля Земли вызывают появление геомагнитной бури и яркого полярного сияния. Иногда корональные выбросы массы становятся причиной возникновения полярного сияния даже в средних широтах, поэтому его можно увидеть и в Украине.

Пока астрономы точно не знают повлияет ли очередной выброс плазмы на Землю, но если это произойдет, то, учитывая скорость движения в космосе, корональный выброс массы должен достичь нашей планеты или в пятницу, 8 ноября, или в субботу, 9 ноября. Таким образом в эти дни может возникнуть геомагнитная буря.

Прогнозы ученых показывают, что Солнце сохраняет высокий уровень активности, а потому в течение ближайшей недели возможно появление новых вспышек класса Х и корональных выбросов массы. Эти события могут также негативно повлиять на нашу планету.

Фокус уже писал о том, что в конце прошлого месяца на Солнце появилась вспышка класса Х3.3 в другом солнечном пятне, что стало причиной отключения радиосвязи в некоторых регионах планеты.

Еще Фокус писал о том, что также в конце октября сильное извержение плазмы создало корональную дыру на Солнце и ученые прогнозировали появление геомагнитной бури на Земле.

Напоминаем, что Хаббл сделал снимок галактики с "сюрпризом" внутри. Ее ядро ярче Солнца в 100 млрд раз, как уже писал Фокус.