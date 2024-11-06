Ярче Солнца в 100 млрд раз: телескоп Хаббл сделал снимок галактики с "сюрпризом" внутри (фото)

На изображении спиральной галактики NGC 1672 можно увидеть не только очень яркое активное ядро, которое создает черная дыра, но и вспышку сверхновой.

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Ученые из Европейского космического агентства (ЕКА) показали новое изображение космического телескопа Хаббл, на котором запечатлена яркая спиральная галактика NGC 1672. В ней скрывается сверхновая, которая на короткое время затмила своим светом остальные звезды, пишет Space.

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Напоминаем, что космический телескоп Хаббл работает с 1990 года и управляется совместно NASA и ЕКА. За это время телескоп сделал изображения тысяч галактик и других астрономических объектов, которые часто поражают своей красотой.

На новом снимке телескопа Хаббл показана спиральная галактика с перемычкой под названием NGC 1672, которая находится на расстоянии 49 млн световых лет от нас. Перемычка – это вытянутая структура из звезд, которая находится в центре спиральных, линзовидных и неправильных галактик. Млечный Путь, то есть наша родная галактика, также является спиральной галактикой с перемычкой.

На изображении NGC 1672 видны миллиарды звезд в закрученных спиральных рукавах галактики, которые излучают очень яркий свет. Еще более сильное излучение выпускают молодые и очень горячие звезды. Их свет представлен ярким красным цветом на снимке.

Ученые из Европейского космического агентства (ЕКА) показали новое изображение космического телескопа Хаббл, на котором запечатлена яркая спиральная галактика NGC 1672 Фото: ESA

В центре галактики NGC 1672 находится очень яркое пятно – это активное галактическое ядро. Чрезвычайную яркость это ядро получает за счет активного питания сверхмассивной черной дыры, когда поглощаемая ею горячая материя выделяет много света. В активном галактическом ядре находится межзвездный газ, который является пищей для сверхмассивной черной дыры. Также там расположены молодые горячие звезды.

Из-за того, что NGC 1672 имеет активное галактическое ядро, ее формально классифицируют как сейфертовскую галактику. Такие галактики являются чрезвычайно яркими, ведь свет их ядра в 100 млрд раз ярче света Солнца.

По словам ученых, в галактике NGC 1672 можно увидеть многогранное световое шоу, которое является следствием большого количества ярких источников света. Не в последнюю очередь галактика является очень яркой из-за света миллиардов звезд.

Исследование галактики NGC 1672 помогло астрономам обнаружить сверхновую типа I под названием SN 2017GAX. Ее можно увидеть как яркую вспышку света, окруженную зеленоватым ореолом, чуть ниже изгиба одного из двух спиральных рукавов галактики, возле нижнего правого угла изображения. По словам ученых, данная сверхновая является самым мимолетным и временным источником света в галактике NGC 1672.

Более старое изоюражение галактики NGC 1672, сделанное телескопом Хаббл Фото: ESA

Ученые меньше года наблюдали за этой сверхновой и наблюдения показали, что она превращается в маленькую зеленую точку. Из шести снимков телескопа Хаббл, с помощью которых было создано составное изображение галактики NGC 1672, сверхновая видна только на одном.

Сверхновые – это яркие взрывы звезд, которые происходят, когда гигантская звезда приближается к концу своей жизни. В ядре звезды не хватает водорода для поддержания термоядерного синтеза и выделения необходимой для жизни звезды энергии. Таким образом звезда не может сопротивляться давлению собственной гравитации и происходит гравитационное сжатие. В это же время происходи взрыв сверхновой, который уносит внешние слои звезды дальше в космос. Иногда сверхновые могут на короткое время затмить свет своей галактики. Кстати, на месте умершей гимнасткой звезды образуется звездный остаток в виде или нейтронной звезды, или черной дыры звездной массы.

Как уже писал Фокус, физики предложили способ извлечения энергии из черной дыры. Черные дыры являются самыми странными объектами во Вселенной и самое интересное, что они не являются физическими объектами.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые обнаружили синхронизированное появление тысяч звезд в старой галактике. Это открытие указывает на то, что представление о галактиках, возможно придется изменить.