Это меняет представление о галактиках: впервые обнаружено необычное появление звезд (фото)

По словам ученых, несмотря на то, что галактика NGC 1386 является старой, она продолжает омолаживаться за счет новых звезд.

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При изучении далекой старой спиральной галактики NGC 1386 астрономы обнаружили тысячи молодых звезд, которые находятся в группах, окружающих центр галактики. Выяснилось, что все они возникли почти одновременно 4 млн лет назад. Таким образом ученые впервые обнаружили такое синхронизированное появление новых звезд в старой галактике. Новое открытие бросает вызов теории о том, что скорость появления новых звезд значительно снижается по мере того, как галактики стареют. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

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Для наблюдения за старой спиральной галактикой NGC 1386, которая находится на расстоянии 53 млн световых лет от нас, астрономы использовал космический телескоп Хаббл, а также наземный телескоп VLT и радиотелескоп ALMA.

В результате ученые обнаружили 61 группу молодых звезд, которые образуют кольцо вокруг центра галактики. Это кольцо имеет ширину примерно 3260 световых лет. Самое интересное, что, как показали наблюдения, все звезды в этих группах возникли примерно в одно и то же время – 4 млн лет назад. При этом все звезды имеют похожий размер и массу. Таким образом ученые впервые обнаружили событие синхронизированного появления новых звезд в старой галактике.

При изучении далекой старой спиральной галактики NGC 1386 астрономы обнаружили тысячи молодых звезд, которые находятся в группах, окружающих центр галактики/ Выяснилось, что все они возникли почти одновременно 4 млн лет назад Фото: ESO

По словам ученых, для создания новых звезд звездные скопление в качестве необходимого материала используют газообразный молекулярный водород, который перемещается из внешней части галактики к ее центру. Учитывая то, что рядом с NGC 1386 не были обнаружены другие галактики, которые могли дать свой газ для создания новых звезд, астрономы пришли к выводу, что галактика NGC 1386 является единственным источником материала для звездообразования.

Изображение NGC 1386 в видимом диапазоне света (слева), полученное с помощью космического телескопа Хаббл, и в радиодиапазоне (справа), полученное с помощью радиотелескопа ALMA. Оба изображения показывают молодые звездные скопления, где рождаются тысячи звезд Фото: space.com

Этот открытие является доказательством того, что в некоторых старых галактиках возникает процесс бурного появления новых звезд. Но это противоречит устоявшемуся мнению, что по мере старения в галактиках снижается скорость появления новых звезд. Это, согласно теории, происходит потому, что в галактиках заканчиваются запасы необходимого для появления новых звезд газа и пыли.

Ученые считают, что какое-то масштабное событие привело к почти одновременному формированию тысяч звезд вокруг центра галактики NGC 1386. Что-то спровоцировало многочленное сжатие комков молекулярного водорода почти в одно и то же время, что и привело к появлению новых звезд в старой галактике.

Еще более интересен тот факт, что, как выяснили астрономы, вокруг центра галактики NGC 1386 находится еще одно кольцо, состоящее из 70 плотных сгустков газа. Это значит, что старая галактика все еще продолжает создавать новые звезды и скорее всего это будет такое же синхронизированное событие. Ученые считают, что новое одновременное появление звезд произойдет в течение ближайших 5 млн лет.

По словам астрономов, несмотря на то, что галактика NGC 1386 является старой, она продолжает омолаживаться за счет новых звезд.

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