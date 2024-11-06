Города в облаках на Венере: как люди могут заселить самую капризную планету Солнечной системы

Несмотря на то, что Венера очень негостеприимная планета, у человечества все же есть шанс ее покорить.

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Земля не сможет существовать вечно. Всего одной крупной солнечной вспышки или удара огромного астероида хватит для того, чтобы уничтожить все живое на планете, пишет What If.

Людям лучше уже сейчас начинать поиски планеты, которая бы подошла для нас. Так сложилось, что в Солнечной системе есть одна планета, которая в какой-то степени похожа на Землю, хотя мы мало что о ней знаем. Возможно, на ней даже существует микробная жизнь. И нет, это не Марс, а Венера.

Покорить самую враждебную планету

Земля и Венера не только примерно одинакового размера, но и имеют идентичные условия с частично жидким ядром, мантией и корой. При этом Венера — самая враждебная земная планета в Солнечной системе.

Но некоторые ученые уверены в том, что люди могут исследовать этот враждебный мир, при этом даже не ступая на его поверхность. Венера – это далеко не то место, где захотели бы приземлиться астронавты. Благодаря плотной атмосфере и черепашьему вращению температура поверхности Венеры держится на уровне 462°C.

Так может выглядеть поверхность Венеры Фото: Forbes

Также на планете атмосферное давление в 92 раза превышает земное. Из-за этого, все что попадает в атмосферу Венеры, мгновенно уничтожается еще до того, как сможет достигнуть вулканической поверхности планеты. Учитывая такие экстремальные условия, высадка на Венере была бы просто самоубийством. Но людям на самом деле, не нужно спускаться в венерианский ад.

На поверхности Венеры непрерывно извергаются вулканы Фото: space.com

Место над плотным слоем облаков на Венере кажется более привлекательным. Там атмосферное давление сродни земному, гравитация намного ниже, а температура достигает 75°C. Такая погода может быть жарковатой, но по крайней мере, она не испепелит человека заживо.

Заселять Венеру придется в несколько этапов

Как мы может туда попасть? Начать придется с малого. Согласно плану NASA по исследованию Венеры, мы отправим к месту назначения два космических корабля.

Венера — самая близкая к Земле планета. Поэтому кораблю потребуется всего 100 дней, чтобы добраться до нее.

Один из кораблей будет управляться роботами. Он будет нести специальный дирижабль, который по прибытии будет выброшен в атмосферу. Этот дирижабль начнет надуваться гелием. Поскольку гелий легче воздуха, дирижабль будет парить на орбите на высоте около 52 км над планетой.

Атмосферу Венеры сперва исследуют с помощью зондов Фото: NASA

Экипаж второго корабля будет состоять из двух человек. Он соединится с дирижаблем, вращающимся вокруг Венеры. У экипажа будет 30 дней, чтобы провести все экологические экспертизы. После этого они отстыкуются от корабля и начнут возвращаться на Землю.

Обратный путь займет около 300 дней из-за сильного гравитационного притяжения Солнца. Но даже с учетом этого полная миссия займет не более 450 дней.

Проанализировав информацию, полученную в ходе первой миссии, NASA начнут планировать следующее путешествие к Венере. Но на этот раз мы останемся там дольше.

У следующего экипажа будет целый год на изучение планеты и ее атмосферы. Главной целью такой миссии будут поиски жизни на Венере. Ученые считают, что, поскольку микробы на Земле могут процветать в кислотных условиях, окруженные серой, в венерианской атмосфере может быть обнаружена жизнь.

Лишь после завершения второй миссии человечество сможет начать подготовку к тому, чтобы попробовать обжиться на Венере. Фантасты видят облачные города, в которых смогут жить следующие поколения людей.

Возможно, в будущем даже удастся решить проблемы экстремально высокого давления, после чего можно будет заняться терраформированием планеты, чтобы в конце концов, освоить и ее поверхность.