Міста в хмарах на Венері: як люди можуть заселити найкапризнішу планету Сонячної системи

Попри те, що Венера дуже негостинна планета, у людства все ж є шанс її підкорити.

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Земля не зможе існувати вічно. Лише одного великого сонячного спалаху або удару величезного астероїда вистачить для того, щоб знищити все живе на планеті, пише What If.

Людям краще вже зараз починати пошуки планети, яка б підійшла для нас. Так склалося, що в Сонячній системі є одна планета, яка якоюсь мірою схожа на Землю, хоча ми мало що про неї знаємо. Можливо, на ній навіть існує мікробне життя. І ні, це не Марс, а Венера.

Підкорити найворожішу планету

Земля і Венера не тільки приблизно однакового розміру, а й мають ідентичні умови з частково рідким ядром, мантією і корою. При цьому Венера — найбільш ворожа земна планета в Сонячній системі.

Але деякі вчені впевнені в тому, що люди можуть досліджувати цей ворожий світ, при цьому навіть не ступаючи на його поверхню. Венера — це далеко не те місце, де захотіли б приземлитися астронавти. Завдяки щільній атмосфері та черепашачому обертанню температура поверхні Венери тримається на рівні 462°C.

Так може виглядати поверхня Венери Фото: Forbes

Також на планеті атмосферний тиск у 92 рази перевищує земний. Через це, все що потрапляє в атмосферу Венери, миттєво знищується ще до того, як зможе досягти вулканічної поверхні планети. З огляду на такі екстремальні умови, висадка на Венері була б просто самогубством. Але людям насправді, не потрібно спускатися у венеріанське пекло.

На поверхні Венери безперервно вивергаються вулкани Фото: space.com

Місце над щільним шаром хмар на Венері здається більш привабливим. Там атмосферний тиск схожий на земний, гравітація набагато нижча, а температура сягає 75°C. Така погода може бути спекотною, але принаймні, вона не спопелить людину заживо.

Заселяти Венеру доведеться в кілька етапів

Як ми можемо туди потрапити? Почати доведеться з малого. Згідно з планом NASA з дослідження Венери, ми відправимо до місця призначення два космічні кораблі.

Венера — найближча до Землі планета. Тому кораблю знадобиться всього 100 днів, щоб дістатися до неї.

Один із кораблів буде управлятися роботами. Він нестиме спеціальний дирижабль, який після прибуття буде викинутий в атмосферу. Цей дирижабль почне надуватися гелієм. Оскільки гелій легший за повітря, дирижабль паритиме на орбіті на висоті близько 52 км над планетою.

Атмосферу Венери спершу досліджують за допомогою зондів Фото: NASA

Екіпаж другого корабля складатиметься з двох осіб. Він з'єднається з дирижаблем, що обертається навколо Венери. У екіпажу буде 30 днів, щоб провести всі екологічні експертизи. Після цього вони відстикуються від корабля і почнуть повертатися на Землю.

Зворотний шлях займе близько 300 днів через сильне гравітаційне тяжіння Сонця. Але навіть з урахуванням цього повна місія займе не більше 450 днів.

Проаналізувавши інформацію, отриману під час першої місії, NASA почнуть планувати наступну подорож до Венери. Але цього разу ми залишимося там довше.

У наступного екіпажу буде цілий рік на вивчення планети та її атмосфери. Головною метою такої місії будуть пошуки життя на Венері. Вчені вважають, що, оскільки мікроби на Землі можуть процвітати в кислотних умовах, оточені сіркою, у венеріанській атмосфері може бути виявлено життя.

Лише після завершення другої місії людство зможе почати підготовку до того, щоб спробувати обжитися на Венері. Фантасти бачать хмарні міста, в яких зможуть жити наступні покоління людей.

Можливо, в майбутньому навіть вдасться розв'язати проблеми екстремально високого тиску, після чого можна буде зайнятися тераформуванням планети, щоб зрештою, освоїти і її поверхню.