Це змінює уявлення про галактики: вперше виявлено незвичайну появу зірок (фото)

За словами вчених, незважаючи на те, що галактика NGC 1386 є старою, вона продовжує омолоджуватися за рахунок нових зірок.

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Під час вивчення далекої старої спіральної галактики NGC 1386 астрономи виявили тисячі молодих зірок, які знаходяться в групах, що оточують центр галактики. З'ясувалося, що всі вони виникли майже одночасно 4 млн років тому. Таким чином учені вперше виявили таку синхронізовану появу нових зірок у старій галактиці. Нове відкриття кидає виклик теорії про те, що швидкість появи нових зірок значно знижується в міру того, як галактики старіють. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

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Для спостереження за старою спіральною галактикою NGC 1386, яка розташована на відстані 53 млн світлових років від нас, астрономи використовували космічний телескоп Габбл, а також наземний телескоп VLT і радіотелескоп ALMA.

У результаті вчені виявили 61 групу молодих зірок, які утворюють кільце навколо центру галактики. Це кільце має ширину приблизно 3260 світлових років. Найцікавіше, що, як показали спостереження, всі зірки в цих групах виникли приблизно в один і той самий час — 4 млн років тому. При цьому всі зірки мають схожий розмір і масу. Таким чином учені вперше виявили подію синхронізованої появи нових зірок у старій галактиці.

Під час вивчення далекої старої спіральної галактики NGC 1386 астрономи виявили тисячі молодих зірок, які перебувають у групах, що оточують центр галактики/ З'ясувалося, що всі вони виникли майже одночасно 4 млн років тому Фото: ESO

За словами вчених, для створення нових зірок зоряні скупчення як необхідний матеріал використовують газоподібний молекулярний водень, що переміщується із зовнішньої частини галактики до її центру. З огляду на те, що поруч із NGC 1386 не було виявлено інших галактик, які могли дати свій газ для створення нових зірок, астрономи дійшли висновку, що галактика NGC 1386 є єдиним джерелом матеріалу для зореутворення.

Зображення NGC 1386 у видимому діапазоні світла (ліворуч), отримане за допомогою космічного телескопа Хаббл, і в радіодіапазоні (праворуч), отримане за допомогою радіотелескопа ALMA. Обидва зображення показують молоді зоряні скупчення, де народжуються тисячі зірок Фото: space.com

Це відкриття є доказом того, що в деяких старих галактиках виникає процес бурхливої появи нових зірок. Але це суперечить усталеній думці, що в міру старіння в галактиках знижується швидкість появи нових зірок. Це, згідно з теорією, відбувається тому, що в галактиках закінчуються запаси необхідного для появи нових зірок газу і пилу.

Учені вважають, що якась масштабна подія призвела до майже одночасного формування тисяч зірок навколо центру галактики NGC 1386. Щось спровокувало багаточленне стиснення грудок молекулярного водню майже в один і той самий час, що й призвело до появи нових зірок у старій галактиці.

Ще більш цікавим є той факт, що, як з'ясували астрономи, навколо центру галактики NGC 1386 розташоване ще одне кільце, що складається з 70 щільних згустків газу. Це означає, що стара галактика все ще продовжує створювати нові зірки і, найімовірніше, це буде така ж синхронізована подія. Вчені вважають, що нова одночасна поява зірок відбудеться протягом найближчих 5 млн років.

За словами астрономів, незважаючи на те, що галактика NGC 1386 є старою, вона продовжує омолоджуватися за рахунок нових зірок.

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