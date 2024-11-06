Авария в космосе: спутник пережил столкновение на орбите с неизвестным объектом (фото)

Небольшое отверстие на солнечной панели спутника MP42 обнаружили совершенно случайно.

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Спутник литовской компании NanoAvionics пережил столкновение с неизвестным космическим объектом на орбите. Специалисты компании случайно обнаружили на снимках бортовой камеры спутника MP42 отверстие диаметром 6 мм, проделанное в солнечной панели аппарата. Данный инцидент в который раз напоминает о серьезной проблеме космического мусора на орбите, пишет Space.

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Спутник компании NanoAvionics под названием MP42 имеет небольшие размеры, весит 130 кг и вращается вокруг Земли с апреля 2022 года. Просматривая новые снимки, сделанные бортовой камерой спутника, специалисты компании обнаружили крошечное отверстие диаметром примерно 6 мм в солнечной панели аппарата.

В компании NanoAvionics точно не знают, с чем именно столкнулся их спутник: с космическим мусором или крошечным метеоритом. Также неизвестно, когда именно произошло столкновение, ведь камера не делала снимки солнечной панели уже очень давно. Самое главное, что повреждение не привело к снижению выработки электроэнергии солнечной панелью.

Очень большую угрозу для любых космических аппаратов на орбите представляют не только крошечные метеориты, но и обломки космического мусора разных размеров. Их количество настолько огромно, что риск столкновений с работающими спутниками возрастает каждый день.

В компании NanoAvionics точно не знают, с чем именно столкнулся их спутник: с космическим мусором или крошечным метеоритом Фото: space.com

Согласно данным Европейского космического агентства (ЕКА), вокруг Земли вращается примерно 130 млн обломков космического мусора размером от 1 мм до 1 см. В 2016 году один из таких обломков проделал дыру диаметром 40 см в солнечной панели спутника Sentinel 1A от ЕКА. Столкновение повлияло на выработку электроэнергии, но спутник продолжил свою работу.

Более крупные обломки космического мусора могут полностью уничтожить спутник. По данным ЕКА, вокруг Земли вращается более 1 100 000 обломков размером от 1 до 10 см. Также на орбите находится 40 500 обломков размером более 10 см. Движение большинства этих обломков можно отслеживать, а потому владельцы спутников могут избежать потенциального столкновения.

Компания NanoAvionics заявила, что за последнее десятилетие ее спутники несколько раз выполняли маневры уклонения, чтобы не столкнуться с космическим мусором.

Одно столкновение двух крупных неработающих объектов может привести к появлению тысяч фрагментов космического мусора, которые могут оставаться на орбите десятилетиями, угрожая другим космическим аппаратам.

Самое крупное столкновение на орбите в истории космических полетов произошло в 2009 году, когда действующий спутник американской телекоммуникационной группировки Iridium столкнулся с неработающим российским военным спутником "Космос 2251". В результате образовались тысячи фрагментов космического мусора, многие из которых до сих пор находятся на орбите.

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