У Юпитера нет твердой поверхности: как это на самом деле возможно (фото)

Планета Юпитер настолько огромная, что внутри нее могли поместиться 1000 планет размером с Землю, но у нее нет твердой поверхности.

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У планеты Юпитер нет твердой поверхности, как та, по которой люди привыкли перемещаться на Земле. Там просто не по чему ходить, и нет места для посадки космического корабля. Сложно вообразить структуру мира без поверхности. Но как такое может быть? Если у Юпитера нет поверхности, то что есть у этой планеты? Ситуацию проясняет физик Бенджамин Роулстон из Университета Кларксона, США, пишет ScienceAlert.

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Юпитер является пятой по счету планетой от Солнца и самая большой планетой в Солнечной системе. Планета Юпитер настолько огромная, что внутри нее могли поместиться 1000 планет размером с Землю и еще останется свободное место.

Если четыре ближайшие к Солнцу планеты, Меркурий, Венера, Земля и Марс, являются каменистыми мирами, то Юпитер – это газовый гигант, имеющих похожий с Солнцем химический состав. Юпитер имеет сложную атмосферу с бурными движениями, циклонами и антициклонами, где ветры достигают скорости 640 км/час. Даже самые сильные ураганы на Земле имеют в 3 раза меньшую скорость.

Юпитер Фото: NASA

Если на Земле спустится с высоты примерно 100 км вниз, то давление воздуха непрерывно будет расти. В конечном итоге вы попадете на твердую поверхность суши или же достигнете поверхности океана. Если начать спуск в атмосфере Юпитера, состоящей в основном из водорода и гелия, вниз, то давление, как и на Земле также будет расти по мере спуска. Но на Юпитере огромное давление. Его можно примерно сравнить с давлением на дне океана, только вместо воды вокруг находится газ.

Внутреннее строение Юпитера Фото: NASA

На глубине примерно 1600 км в недрах Юпитера плотный газ превращается в форму жидкого водорода и создает то, что можно считать самым большим океаном в Солнечной системе. Хотя это океан без воды. Если спустится ниже, на глубину примерно 32 000 км, то водород превращается в текучий жидкий металл. Атомы водорода в таком состоянии сжаты так сильно, что электроны могут свободно перемещаться. Но переход между слоями газообразного водорода, жидкого водорода и металлического водорода не является резким, а плавным. Ни в одной точке нет четкой границы и нет твердого материала или твердой поверхности.

Спустившись ниже можно достичь ядра Юпитера. Хотя это центральная часть газового гиганта, ее нельзя путать с поверхностью.Хотя ученые до сих пор спорят о том, что из себя представляет ядро Юпитера, все же считается, что не твердое вещество, как камень, а скорее горячая, плотная и, возможно, металлическая смесь жидкости и твердого вещества. Давление в ядре Юпитера в 100 млн раз выше атмосферного давления на Земле. При этом температура в ядре составляет примерно 20 000 градусов Цельсия, то есть там горячее, чем на поверхности Солнца.

Юпитер Фото: NASA

Хотя на Юпитер никогда не смогут высадиться люди, все же если бы не было этой планеты, то, возможно, человечества вообще бы не существовало. Дело в том, что Юпитер создает своеобразную защиту для внутренних планет Солнечной системы, в том числе и для Земли. Сильнейшая гравитация газового гиганта на протяжении миллиардов лет меняла траекторию движения астероидов и комет. Если бы не было Юпитера, то слишком много астероидов и комет долетали бы до Земли, что могло бы вызвать полное вымирание всех живых существ на нашей планете.

Хотя Юпитер не пригоден для существования жизни в том виде, в котором мы ее знаем, внеземная жизнь может существовать на спутнике планеты под названием Европа. Считается, что под ледяной корой этого мира плещется огромный океан, состоящий из жидкой воды, где может быть жизнь. В 2030 году к Европе прибудет зонд NASA Europa Clipper, который должен выяснить, возможна ли жизнь на Европе или нет. Об этой миссии Фокус уже писал более подробно.

Спутник Юпитера Европа Фото: NASA

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, почему разрушилась обсерватория Аресибо, которая отправила одно из первых сообщений для потенциальных инопланетян. Несколько десятилетий радиотелескоп Аресибо был крупнейшим в мире, но он разрушился в конце 2020 года.

Также Фокус писал о том, что после гравитационного маневра вокруг Венеры, зонд NASA совершит рекордной сближение с Солнцем на самой высокой скорости. Еще ни один космический аппарат этого не делал.