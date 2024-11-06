У Юпітера немає твердої поверхні: як це насправді можливо (фото)

Планета Юпітер настільки величезна, що всередині неї могли поміститися 1000 планет розміром із Землю, але у неї немає твердої поверхні.

Related video

Планета Юпітер не має твердої поверхні, як та, якою люди звикли переміщатися на Землі. Там просто нема по чому ходити, і немає місця для посадки космічного корабля. Складно уявити структуру світу без поверхні. Але як таке може бути? Якщо у Юпітера немає поверхні, то що є у цієї планети? Ситуацію прояснює фізик Бенджамін Роулстон з Університету Кларксона, США, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Юпітер є п'ятою за рахунком планетою від Сонця і найбільшою планетою в Сонячній системі. Планета Юпітер настільки величезна, що всередині неї могли поміститися 1000 планет розміром із Землю і ще залишиться вільне місце.

Якщо чотири найближчі до Сонця планети, Меркурій, Венера, Земля і Марс, є кам'янистими світами, то Юпітер — це газовий гігант, що має схожий із Сонцем хімічний склад. Юпітер має складну атмосферу з бурхливими рухами, циклонами та антициклонами, де вітри досягають швидкості 640 км/год. Навіть найсильніші урагани на Землі мають у 3 рази меншу швидкість.

Юпітер Фото: NASA

Якщо на Землі спуститься з висоти приблизно 100 км донизу, то тиск повітря безперервно зростатиме. Зрештою ви потрапите на тверду поверхню суші або ж досягнете поверхні океану. Якщо почати спуск в атмосфері Юпітера, що складається здебільшого з водню і гелію, вниз, то тиск, як і на Землі, також зростатиме в міру спуску. Але на Юпітері величезний тиск. Його можна приблизно порівняти з тиском на дні океану, тільки замість води навколо знаходиться газ.

Внутрішня будова Юпітера Фото: NASA

На глибині приблизно 1600 км у надрах Юпітера щільний газ перетворюється на форму рідкого водню і створює те, що можна вважати найбільшим океаном у Сонячній системі. Хоча це океан без води. Якщо спуститься нижче, на глибину приблизно 32 000 км, то водень перетворюється на текучий рідкий метал. Атоми водню в такому стані стиснуті так сильно, що електрони можуть вільно переміщатися. Але перехід між шарами газоподібного водню, рідкого водню і металевого водню не є різким, а плавним. У жодній точці немає чіткої межі і немає твердого матеріалу або твердої поверхні.

Спустившись нижче можна досягти ядра Юпітера. Хоча це центральна частина газового гіганта, її не можна плутати з поверхнею. Хоча вчені досі сперечаються про те, що з себе представляє ядро Юпітера, все ж таки вважається, що це не тверда речовина, як камінь, а скоріше гаряча, щільна і, можливо, металева суміш рідини і твердої речовини. Тиск у ядрі Юпітера в 100 млн разів вищий за атмосферний тиск на Землі. При цьому температура в ядрі становить приблизно 20 000 градусів Цельсія, тобто там гарячіше, ніж на поверхні Сонця.

Юпітер Фото: NASA

Хоча на Юпітер ніколи не зможуть висадитися люди, все ж якби не було цієї планети, то, можливо, людства взагалі б не існувало. Річ у тім, що Юпітер створює своєрідний захист для внутрішніх планет Сонячної системи, зокрема і для Землі. Найсильніша гравітація газового гіганта протягом мільярдів років змінювала траєкторію руху астероїдів і комет. Якби не було Юпітера, то занадто багато астероїдів і комет долітали б до Землі, що могло б викликати повне вимирання всіх живих істот на нашій планеті.

Хоча Юпітер не придатний для існування життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, позаземне життя може існувати на супутнику планети під назвою Європа. Вважається, що під крижаною корою цього світу хлюпається величезний океан, що складається з рідкої води, де може бути життя. У 2030 році до Європи прибуде зонд NASA Europa Clipper, який має з'ясувати, чи можливе життя на Європі, чи ні. Про цю місію Фокус уже писав більш докладно.

Супутник Юпітера Європа Фото: NASA

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, чому зруйнувалася обсерваторія Аресібо, яка відправила одне з перших повідомлень для потенційних інопланетян. Кілька десятиліть радіотелескоп Аресібо був найбільшим у світі, але він зруйнувався наприкінці 2020 року.

Також Фокус писав про те, що після гравітаційного маневру навколо Венери, зонд NASA здійснить рекордне зближення із Сонцем на найвищій швидкості. Ще жоден космічний апарат цього не робив.