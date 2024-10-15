Складний шлях у космос: найбільший зонд NASA за 5 млрд доларів полетів до Юпітера (відео)

Спочатку передбачалося, що місія Europa Clipper до Юпітера буде запущена на ракеті Space Launch System, але зрештою використали Falcon Heavy.

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Космічний апарат NASA Europa Clipper нарешті вирушив до Юпітера в понеділок, 14 жовтня. Коли він досягне своєї мети у 2030 році, апарат досліджуватиме океанічний супутник Юпітера Європу, який, можливо, є найкращим місцем для пошуку позаземного життя в Сонячній системі. Але зонд Europa Clipper мав складну історію перед польотом. Команді місії довелося подолати низку складнощів: від проблем із ракетами та несправної електроніки до стихійних лих, таких як ураган "Мілтон", пише Space.

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Космічний апарат Europa Clipper є найбільшим зондом NASA, адже його розмір у розгорнутому вигляді разом із сонячними панелями становить понад 30 метрів. Попри те, що запуск місії кілька разів переносили, вона стартувала з Космічного центру імені Кеннеді на борту ракети-носія Falcon Heavy від компанії SpaceX. Зонд успішно відокремився від другого ступеня ракети на орбіті та вирушив у шестирічну подорож до океанічного супутника Юпітера Європи.

Проблеми в місії почалися ще 2019 року, коли в Лабораторії реактивного руху NASA, де збирали космічний апарат, не вистачало персоналу. Місія ризикувала стати більш дорогою, особливо тому, що ракета-носій Space Launch System від NASA, на якій зонд Europa Clipper мав бути запущений у космос, ще не була готова. І навіть якби ракета була готова до запуску, інженери виявили критичну проблему, яка могла зробити Europa Clipper несумісною з цією ракетою.

Супутник Юпітера Європа. Вважається, що під крижаною поверхнею супутника міститься океан із рідкої води. Причому там води більше, ніж у всіх океанах Землі. Возомжно, там також є позаземне життя Фото: NASA/ JPL-Caltech

У 2020 році було ухвалено рішення використовувати для запуску ракету-носій Falcon Heavy. Це заощадило трохи грошей, але додало приблизно 2 роки до тривалості польоту, адже ракета SpaceX не така потужна.

Спочатку передбачалося, що місія Europa Clipper до Юпітера буде запущена на ракеті Space Launch System, але зрештою використали Falcon Heavy Фото: NASA

На початку 2024 року команда місії виявила проблеми в електроніці космічного апарата. Деякі деталі не пройшли випробування на стійкість до радіації, якої багато біля Юпітера. Пізніше з'ясувалося, що проблеми не є критичними і апарат має працювати нормально у ворожому середовищі далекого космосу.

Апарат Europa Clipper кружлятиме навколо Юпітера так, щоб уникати найнебезпечніших радіаційних зон. У цей час зонд буде близько підлітати до Європи, замість того, щоб обертатися навколо супутника весь час.

Апарат Europa Clipper кружлятиме навколо Юпітера таким чином, щоб уникати найнебезпечніших радіаційних зон Фото: NASA

Навіть коли технічні проблеми були вирішені, команда зіткнулася зі стихійним лихом: потужним ураганом "Мілтон", який обрушився на штат Флорида минулого тижня. Як уже писав Фокус, через ураган NASA довелося перенести дату запуску Europa Clipper.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили на Марсі загадкову місцевість біля південного полюса. Деякі особливості поверхні Марса напрочуд темні порівняно з їхнім крижаним оточенням.

Ще Фокус писав про те, що фізики створили новий ізотоп такого радіоактивного елемента, як плутоній.