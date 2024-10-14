NASA перенесло запуск зонда для пошуку інопланетян: ураган зруйнував стартовий майданчик (фото)

Старт місії Europa Clipper мав відбутися 10 жовтня, але реалізувати плани NASA завадив ураган "Мілтон".

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NASA перенесло запуск найбільшого космічного апарата в історії під назвою Europa Clipper, розмір якого, разом із розгорнутими сонячними панелями, становить понад 30 метрів, на 14 жовтня. Цей зонд має знайти ознаки існування інопланетного життя на супутнику Юпітера під назвою Європа. Фахівці NASA перевіряли готовність стартового майданчика до запуску, адже ураган "Мілтон" пошкодив його на космодромі в штаті Флорида, пише Space.

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Спочатку запуск місії Europa Clipper до супутника Юпітера Європи був запланований на 10 жовтня, потім його перенесли на 13 жовтня, але пізніше дату змінили на 14 жовтня. У понеділок о 19:06 за Києвом ракета-носій Falcon Heavy компанії SpaceX має вивести в космос величезний зонд, призначений для пошуку ознак позаземного життя на Європі та підтвердження існування там підземного океану з рідкою водою.

NASA перенесло запуск найбільшого космічного апарата в історії під назвою Europa Clipper, розмір якого разом із розгорнутими сонячними панелями становить понад 30 метрів, на 14 жовтня Фото: NASA

Фахівці NASA провели перевірки готовності космічного апарата до польоту після того, як ураган "Мілтон" зруйнував стартовий майданчик на космодромі в штаті Флорида. Нагадуємо, що ураган обрушився на Флориду в четвер, 10 жовтня.

У NASA заявили, що космічний апарат можна відправити в космос до 2 листопада, поки є найкращі умови для польоту до Юпітера. Це означає, що якщо запуск не відбудеться 14 жовтня, то буде ще кілька тижнів для здійснення старту амбітної місії.

На фотографіях видно, наприклад, пошкодження зовнішньої частини будівлі та перевернутий причіп-платформа На фотографіях видно, наприклад, пошкодження зовнішньої частини будівлі та перевернутий причіп-платформа

Команда місії заявила, що пошкодження на стартовому майданчику не заважають запуску. На фотографіях видно, наприклад, пошкодження зовнішньої частини будівлі і перевернутий причіп-платформа.

Фокус уже писав докладніше про те, чому NASA хоче знайти інопланетне життя саме на Європі.

Як уже писав Фокус, успішно завершився п'ятий випробувальний політ найбільшої ракети у світі під назвою Starship від компанії SpaceX. Перший ступінь ракетної системи під назвою Super Heavy, яка є ракетою-носієм для космічного корабля Starship, успішно повернулася на стартовий майданчик незабаром після запуску.

Також Фокус писав про те, що докази існування інопланетян можуть бути розкриті в листопаді. Творець фільмів для NASA Саймон Голланд стверджує, що ознаки існування позаземного розумного життя вже виявлені радіотелескопом на Землі.