SpaceX уперше в історії посадила на Землю носій корабля Starship після запуску (відео)

Під час запуску вперше вдалося успішно зловити перший ступінь ракети — Super Heavy приземлився на стартовий майданчик у Техасі. Це стало можливим за допомогою вежі Mechazilla.

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У неділю, 13 жовтня, компанія Ілона Маска SpaceX провела п'ятий тестовий політ ракети Starship, під час якого вперше вдалося повернути на стартовий майданчик надважкий носій Super Heavy. Трансляцію польоту і посадки вела компанія SpaceX.

Водночас журналісти Reuters розповіли, що посадка на Землю величезного прискорювача першого ступеня ракети стала можливою завдяки новому методу повернення з використанням двох великих металевих важелів.

Цей новий інженерний успіх наближає SpaceX до створення багаторазової ракети для польотів на Місяць і Марс.

Перший ступінь ракети, відомий як Super Heavy, злетів о 7:25 за місцевим часом (15:25 за Києвом) з космодрому компанії у Бока-Чіка, Техас. На висоті близько 70 км відбулося відокремлення другого ступеня ракети, який продовжив свій політ у космос. Тим часом перший ступінь почав своє повернення на Землю.

Стартова вежа Mechazilla обладнана двома великими металевими "руками". Під час спуску ракета успішно зачепилася за "руки" за допомогою чотирьох решітчастих кермових рулів, які допомагали їй керувати рухом у повітрі.

"Вежа зловила ракету!" — написав Ілон Маск у соцмережі X після успішного приземлення.

Цей новий спосіб посадки є черговим проривом у програмі SpaceX з розробки багаторазових ракет. Мета компанії — створити транспортний засіб, здатний виводити велику кількість вантажів на орбіту, перевозити людей на Місяць для NASA, а в перспективі — досягти Марса, що є кінцевою метою Маска.

Напередодні Федеральна авіаційна адміністрація США дала дозвіл на запуск SpaceX після кількох тижнів напруження між компанією і регулятором через темпи затвердження запусків та штрафи, пов'язані з польотами ракети Falcon 9.

Starship, яку вперше було представлено Маском у 2017 році, вибухала на різних етапах попередніх тестів. Проте в червні цього року компанія вперше успішно завершила повний політ, під час якого перший ступінь ракети вивів другий ступінь на траєкторію, близьку до орбітальної, після чого відбулося успішне повернення на Землю.

Нагадаємо, один із невдалих запусків відбувся 14 березня. Космічний корабель полетів у космос і вперше досяг орбітальної швидкості, однак двигуни першого ступеня мегаракети не запустилися і вона просто впала.

9 вересня засновник і власник SpaceX Ілон Маск заявив, що створена його компанією ракета Starship вирушить на Марс уже через 2 роки.