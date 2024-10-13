SpaceX впервые в истории посадила на Землю носитель корабля Starship после запуска (видео)

Во время запуска впервые удалось успешно поймать первую ступень ракеты — Super Heavy приземлился на стартовую площадку в Техасе. Это стало возможным с помощью башни Mechazilla.

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В воскресенье, 13 октября, компания Илона Маска SpaceX провела пятый тестовый полет ракеты Starship, во время которого впервые удалось вернуть на стартовую площадку сверхтяжелый носитель Super Heavy. Трансляцию полета и посадки вела компания SpaceX.

В то же время журналисты Reuters рассказали, что посадка на Землю огромного ускорителя первой ступени ракеты стала возможной благодаря новому методу возврата с использованием двух больших металлических рычагов.

Этот новый инженерный успех приближает SpaceX к созданию многоразовой ракеты для полетов на Луну и Марс.

Первая ступень ракеты, известная как Super Heavy, взлетела в 7:25 по местному времени (15:25 по Киеву) с космодрома компании в Бока-Чика, Техас. На высоте около 70 км произошло отделение второй ступени ракеты, которая продолжила свой полет в космос. Тем временем первая ступень начала свое возвращение на Землю.

Стартовая башня Mechazilla оборудована двумя большими металлическими "руками". Во время спуска ракета успешно зацепилась за "руки" с помощью четырех решетчатых рулевых рулей, которые помогали ей управлять движением в воздухе.

"Башня поймала ракету!" — написал Илон Маск в соцсети X после успешного приземления.

Этот новый способ посадки является очередным прорывом в программе SpaceX по разработке многоразовых ракет. Цель компании — создать транспортное средство, способное выводить большое количество грузов на орбиту, перевозить людей на Луну для NASA, а в перспективе — достичь Марса, что является конечной целью Маска.

Накануне Федеральная авиационная администрация США дала разрешение на запуск SpaceX после нескольких недель напряжения между компанией и регулятором из-за темпов утверждения запусков и штрафов, связанных с полетами ракеты Falcon 9.

Starship, впервые представленная Маском в 2017 году, взрывалась на разных этапах предварительных тестов. Однако в июне этого года компания впервые успешно завершила полный полет, во время которого первая ступень ракеты вывела вторую ступень на траекторию, близкую к орбитальной, после чего произошло успешное возвращение на Землю.

Напомним, один из неудачных запусков состоялся 14 марта. Космический корабль полетел в космос и впервые достиг орбитальной скорости, однако двигатели первой ступени мегаракеты не запустились и она просто упала.

9 сентября основатель и владелец SpaceX Илон Маск заявил, что созданная его компанией ракета Starship отправится на Марс уже через 2 года.