NASA перенесло запуск зонда для поиска инопланетян: ураган разрушил стартовую площадку (фото)
Старт миссии Europa Clipper должен был состоятся 10 октября, но реализовать планы NASA помешал ураган "Милтонʼ
NASA перенесло запуск самого большого космического аппарата в истории под названием Europa Clipper, размер которого, вместе с развернутыми солнечными панелями, составляет более 30 метров, на 14 октября. Этот зонд должен найти признаки существования инопланетной жизни на спутнике Юпитера под названием Европа. Специалисты NASA проверяли готовность стартовой площадки к запуску, ведь ураган "Милтон" повредил ее на космодроме в штате Флорида, пишет Space.
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Изначально запуск миссии Europa Clipper к спутнику Юпитера Европе был запланирован на 10 октября, затем его перенесли на 13 октября, но позже дату изменили на 14 октября. В понедельник в 19:06 по Киеву ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX должна вывести в космос огромный зонд, предназначенный для поиска признаков внеземной жизни на Европе и подтверждения существования там подземного океана с жидкой водой.
Специалисты NASA провели проверки готовности космического аппарата к полету после того, как ураган "Милтон" разрушил стартовую площадку на космодроме в штате Флориде. Напоминаем, что ураган обрушился на Флориду в четверг, 10 октября.
В NASA заявили, что космический аппарат можно отправить в космос до 2 ноября, пока есть наилучшие условия для полета к Юпитеру. Это значит, что если запуск не состоится 14 октября, то будет еще пару недель для осуществления старта амбициозной миссии.
Команда миссии заявила, что повреждения на стартовой площадке не мешают запуску. На фотографиях видны, например, повреждения внешней части здания и перевернутый прицеп-платформа.
Фокус уже писал подробнее о том, почему NASA хочет найти инопланетную жизнь именно на Европе.
Как уже писал Фокус, успешно завершился пятый испытательный полет самой большой ракеты в мире под названием Starship от компании SpaceX. Первая ступень ракетной системы под названием Super Heavy, которая является ракетой-носителем для космического корабля Starship, успешно вернулась на стартовую площадку вскоре после запуска.
Также Фокус писал о том, что доказательства существования инопланетян могут быть раскрыты в ноябре. Создатель фильмов для NASA Саймон Холланд утверждает, что признаки существования внеземной разумной жизни уже обнаружены радиотелескопом на Земле.