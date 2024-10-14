NASA перенесло запуск зонда для поиска инопланетян: ураган разрушил стартовую площадку (фото)

Старт миссии Europa Clipper должен был состоятся 10 октября, но реализовать планы NASA помешал ураган "Милтонʼ

Related video

NASA перенесло запуск самого большого космического аппарата в истории под названием Europa Clipper, размер которого, вместе с развернутыми солнечными панелями, составляет более 30 метров, на 14 октября. Этот зонд должен найти признаки существования инопланетной жизни на спутнике Юпитера под названием Европа. Специалисты NASA проверяли готовность стартовой площадки к запуску, ведь ураган "Милтон" повредил ее на космодроме в штате Флорида, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Изначально запуск миссии Europa Clipper к спутнику Юпитера Европе был запланирован на 10 октября, затем его перенесли на 13 октября, но позже дату изменили на 14 октября. В понедельник в 19:06 по Киеву ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX должна вывести в космос огромный зонд, предназначенный для поиска признаков внеземной жизни на Европе и подтверждения существования там подземного океана с жидкой водой.

NASA перенесло запуск самого большого космического аппарата в истории под названием Europa Clipper, размер которого вместе с развернутыми солнечными панелями составляет более 30 метров, на 14 октября Фото: NASA

Специалисты NASA провели проверки готовности космического аппарата к полету после того, как ураган "Милтон" разрушил стартовую площадку на космодроме в штате Флориде. Напоминаем, что ураган обрушился на Флориду в четверг, 10 октября.

В NASA заявили, что космический аппарат можно отправить в космос до 2 ноября, пока есть наилучшие условия для полета к Юпитеру. Это значит, что если запуск не состоится 14 октября, то будет еще пару недель для осуществления старта амбициозной миссии.

На фотографиях видны, например, повреждения внешней части здания и перевернутый прицеп-платформа На фотографиях видны, например, повреждения внешней части здания и перевернутый прицеп-платформа

Команда миссии заявила, что повреждения на стартовой площадке не мешают запуску. На фотографиях видны, например, повреждения внешней части здания и перевернутый прицеп-платформа.

Фокус уже писал подробнее о том, почему NASA хочет найти инопланетную жизнь именно на Европе.

Как уже писал Фокус, успешно завершился пятый испытательный полет самой большой ракеты в мире под названием Starship от компании SpaceX. Первая ступень ракетной системы под названием Super Heavy, которая является ракетой-носителем для космического корабля Starship, успешно вернулась на стартовую площадку вскоре после запуска.

Также Фокус писал о том, что доказательства существования инопланетян могут быть раскрыты в ноябре. Создатель фильмов для NASA Саймон Холланд утверждает, что признаки существования внеземной разумной жизни уже обнаружены радиотелескопом на Земле.