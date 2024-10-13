Доказательства существования инопланетян могут быть раскрыты в ноябре, - режиссер фильмов NASA

Создатель фильмов для NASA Саймон Холланд утверждает, что признаки существования внеземной разумной жизни уже обнаружены радиотелескопом на Земле.

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Саймон Холланд, создатель документальных фильмов для BBC и NASA, заявил, что ученые из проекта по поиску сигналов от потенциальных инопланетян обнаружили такой сигнал от внеземной цивилизации. Этот сигнал пришел из космоса в районе с ближайшей к нам звезды Проксима Центавра, пишет Daily Mail.

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Холланд утверждает, что уже в ноябре ученые должны представить доказательства существования инопланетян. По его словам, сейчас идет анализ сигнала из космоса, полученный радиотелескопом на Земле.

Холланд сделал смелое заявление на основе сообщения от источника в некоммерческом проекте Breakthrough Listen, который занимается поиском сигналов от потенциальных внеземных разумных цивилизаций. Холланд убежден, что доказательств в пользу теории о том, что этот сигнал действительно исходил от разумных инопланетян, становится все больше.

Проект Breakthrough Listen был инициирован израильским предпринимателем, инвестором и физиком Юрием Мильнером в январе 2016 года. С 2023 года проект Breakthrough Listen возглавляет физик Эндрю Симион из Оксфордского университета в Великобритании.

Впервые сигнал BLC-1 обнаружил радиотелескоп в Обсерватории Паркса в Австралии в 2019 году Фото: Wikipedia

По словам Холланда, Breakthrough Listen находится на пороге подтверждения того, что главный кандидат на сообщение от внеземной цивилизации, BLC-1, является действительно таковым.

Впервые сигнал BLC-1 обнаружил радиотелескоп в Обсерватории Паркса в Австралии в 2019 году, но к 2021 году ученые пришли к выводу, что это сигнал скорее всего имеет земной происхождение и связан с помехами, созданными земными технологиями.

Сигнал из космоса, как предполагалось изначально, прибыл из района возле ближайшей к нам звезды под названием Проксима Центавра, расположенной на расстоянии 4,2 световых года от Земли.

Звезда Проксима Центавра, снимок космического телескопа Хаббл Фото: NASA

Хотя сигнал BLC1 имел характеристики, в целом соответствующие предполагаемым сообщениям от инопланетян, все же 3 года назад ученые решили, что он таковым не является.

Но Холланд утверждает, что сейчас ученые изменили свое мнение и ищут дополнительные подтверждения того, что это все же сигнал от внеземной цивилизации. По словам Холланда, его источник сообщил, что скорее всего сигнал имеет космическое, а не земное происхождение, согласно новым данным.

Что касается звезды Проксима Центавра, то вокруг нее вращается две планеты: газовый гигант, похожий на Юпитер, и каменистый мир под названием Проксима Центавра b. Последняя планета находится в зоне обитаемости своей звезды, а это значит, что теоретически там может существовать жизнь. Возможно, даже разумная жизнь.

Планета Проксима Центавра b в представлении художника Фото: NASA

Как уже писал Фокус, авторы недавнего исследования считают, что инопланетяне, если они существуют, имеют, как и все цивилизации во Вселенной, предел своего технологического развития. Поэтому до сих пор был не получен ни один сигнал от внеземных цивилизаций.

Авторы другого исследования, как уже писал Фокус, считают, что если и удастся получить сигнал от инопланетян, то это будет сообщение от уже исчезнувшей цивилизации.