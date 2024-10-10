Большая технологическая проблема инопланетян: почему мы не нашли внеземную цивилизацию

Если технологические возможности разумных существ во Вселенной безграничны, почему мы не увидели признаков развитой инопланетной цивилизации?

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За последние 100 лет человечество сделало огромный технологический прыжок. Из-за этого существует устойчивое предположение, что наши технологические возможности безграничны. Значит они безграничны у внеземных цивилизаций. Это, вместе с обнаружением многих потенциально обитаемых планет, озадачивает ученых, ведь до сих пор разумных инопланетян так и не нашли. Если внеземные цивилизации могли распространиться по космосу из-за быстрого технологического развития, то почему мы их не видим? Согласно новой гипотезе, представленной в журнале Futures, мы не обнаружили инопланетные цивилизации потому, что существует универсальный предел технологического развития для каждого разумного вида во Вселенной. Этот предел находится значительно ниже способности цивилизации колонизировать галактику, пишет Space.

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Универсальный предел технологического развития

Ученые считают, что скорее всего, мы никогда не обнаружим межзвездной инопланетной цивилизации или даже сигнала от нее, ведь существует универсальный предел технологического развития для всех цивилизаций во Вселенной.

Основываясь на истории подъема и падения человеческих цивилизаций, возможности создания новых технологий, а также на очевидном отсутствии разумных инопланетян в других частях космоса, ученые считают, что технологические возможности людей и других разумных существ не безграничны.

Конечно, существуют естественные ограничения для человеческих технологий. Например, мы не можем двигаться быстрее скорости света. С другой стороны, были созданы технологии, позволяющие людям изучать Вселенную на субатомном уровне и в огромных масштабах. Но технологии, которые позволяют расширять наши знания и усовершенствовать технологическое развитие обходятся все дороже, говорят ученые.

Авторы исследования говорят, что последним крупным фундаментальным достижениям в науке о Вселенной уже почти 100 лет. Конечно, черные дыры и другие явления сегодня гораздо лучше изучены, чем раньше, но это не имеет такого значения для человеческих технологий, как теория относительности и квантовая механика.

Очень дорого колонизировать галактику

Растущая цена создания новых технологий для лучшего понимания Вселенной означает, что люди со временем могут решить, что это того не стоит. В таком случае разработка новых технологий, которые могли бы позволить стать нам межзвездной цивилизацией, не будет осуществлена, гласит новая гипотеза.

Ученые считают, что любая разумная инопланетная цивилизация в космосе должна столкнуться с таким развитием событий. То есть в определенный момент цивилизация принимает решение, что для ее выживания не нужны слишком дорогостоящие технологии, позволяющие колонизовать галактику.

Вся надежда на инопланетный "Вояджер"

Несмотря на все это, ученые не исключают возможности получения сигнала от другой разумной цивилизации. Универсальный предел технологического развития запрещает технологическое развитие выше уровня, который препятствует организованному, распространению цивилизации за пределы ее звездной системы. Но инопланетяне могли отправить в космос нечто похожее на зонды NASA "Вояджер-1" и "Вояджер-2", которые уже давно вышли в межзвездное пространство. Эти зонды могут передавать сигналы, которые можно получить на Земле.

Новая гипотеза является одним из возможных объяснений того, почему наши попытки обнаружить межзвездную цивилизацию потерпели неудачу.

Фокус уже писал о другой гипотезе, которая объяснит отсутствие признаков разумных инопланетян в космосе. Ученые считают, что разумные инопланетяне столкнулись с той же глобальной проблемой, которую сейчас не могут решить люди, и которая угрожает нашему существованию.

Также Фокус писал о том, что впервые составлена карта магнитного поля короны Солнца. Ученые получили лучшее представление о магнитном поле верхней части атмосферы Солнца благодаря новым картам.