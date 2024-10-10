Революция в наблюдениях: впервые составлена карта магнитного поля короны Солнца (фото)

Ученые получили лучшее представление о магнитном поле верхней части атмосферы Солнца благодаря 114 новым картам.

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Ученые создали самую точную и последовательную карту магнитного поля в короне Солнца, то есть невероятно горячей верхней части атмосферы нашей звезды. Магнитные поля играют важную роль в нагреве короны, которая в сотни раз горячее поверхности Солнца и ее температура достигает миллионов градусов Цельсия. Корона Солнца также определяет космическую погоду во всей Солнечной системе. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, пишет IFLScience.

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Ученые провели почти ежедневные измерения магнитного поля короны Солнца, которая раньше наблюдалась нерегулярно. Полученные дают ценную информацию о процессах, которые управляют солнечными бурями, влияющими на технологии на Земле.

Солнечное магнитное поле является основным двигателем солнечных бурь, которые могут представлять угрозу для электросетей, систем связи и космических технологий. Но способность понять, как магнитное поле накапливает энергию и производит извержения корональных выбросов массы была ограничена проблемой наблюдения за ним в короне Солнца.

Солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ может измерять магнитное поле короны Солнца в трех измерениях и с высокой степенью детализации, но он не может составить карту всего Солнца за один раз. Но с помощью инструмента под названием "Усовершенствованный корональный многоканальный поляриметр" он смог это сделать. Ученые составили 114 карт, сделанных в течение восьми месяцев, почти по одной в день, что демонстрирует революцию в наблюдениях за нашей звездой. Теперь астрономы получили последовательное и всестороннее представления о магнитном поле короны Солнца, которую можно увидеть только во время солнечных затмений.

Изображение глобального коронального магнитного поля Солнца. На заднем плане показана солнечная корона, а также карты глобального коронального магнитного поля, измеренными в разное время, наложенными поверх нее Фото: IFLS

По словам ученых, глобальное картирование магнитного поля короны Солнца было большой недостающей частью в изучении нашей звезды. Это исследование помогает ученым заполнить важный пробел в понимании коронального магнитного поля, которое является источником энергии для солнечных бурь, воздействующих на Землю.

Регулярное измерение коронального магнитного поля знаменует собой начало новой эры в наблюдениях за Солнцем. Это приведет к лучшему пониманию Солнца, а также к лучшей защите от космической погоды, на которую влияет наша звезда, говорят ученые.

Поскольку магнитное поле короны Солнца является той силой, которая заставляет корональную массу летать по всей Солнечной системе, нужно наблюдать это поле более тщательно и регулярно, объясняют авторы исследования.

Ученые говорят, что их научное достижение представляет собой огромный шаг вперед в способности понимать, как глобальное корональное магнитное поле Солнца меняется изо дня в день. Это имеет решающее значение для способности лучше предсказывать солнечные бури.

Как уже писал Фокус, ученые предупреждают, что большая катастрофа на орбите из-за космического мусора неизбежна. Брошенные на орбите части ракет, а также многочисленные обломки космического мусора представляют огромную угрозу для пилотируемых и роботизированных миссий в космосе.

Что касается Солнца, то из-за очередного сильнейшего коронального выброса массы на Земле ожидается вторая по мощности, согласно пятибалльной шкале, геомагнитная буря, как уже писал Фокус.