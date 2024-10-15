Сложный путь в космос: самый большой зонд NASA за 5 млрд долларов полетел к Юпитеру (видео)
Первоначально предполагалось, что миссия Europa Clipper к Юпитеру будет запущена на ракете Space Launch System, но в итоге использовали Falcon Heavy.
Космический аппарат NASA Europa Clipper наконец-то отправился к Юпитеру в понедельник, 14 октября. Когда он достигнет своей цели в 2030 году, аппарат будет исследовать океанический спутник Юпитера Европу, который, возможно, является лучшим местом для поиска внеземной жизни в Солнечной системе. Но зонд Europa Clipper имел сложную историю перед полетом. Команде миссии пришлось преодолеть ряд сложностей: проблем с ракетами и неисправной электроники до стихийных бедствий, таких как ураган "Милтон", пишет Space.
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Космический аппарат Europa Clipper является крупнейшим зондом NASA, ведь его размер в развернутом виде вместе с солнечными панелями составляет более 30 метров. Несмотря на то, что запуск миссии несколько раз переносили, она стартовала из Космического центра имени Кеннеди на борту ракеты-носителя Falcon Heavy от компании SpaceX. Зонд успешно отделился от второй ступени ракеты на орбите и отправился в шестилетнее путешествие к океаническому спутнику Юпитера Европе.
Проблемы у миссии начались еще в 2019 году, когда в Лаборатории реактивного движения NASA, где собирали космический аппарат, не хватало персонала. Миссия рисковала стать более дорогостоящей, особенно потому, что ракета-носитель Space Launch System от NASA, на которой зонд Europa Clipper должен был быть запущен в космос, еще не была готова. И даже если бы ракета была готова к запуску, инженеры выявили критическую проблему, которая могла сделать Europa Clipper несовместимой с данной ракетой.
В 2020 году было принято решение использовать для запуска ракету-носитель Falcon Heavy. Это сэкономило немного денег, но добавило примерно 2 года к длительности полета, ведь ракета SpaceX не такая мощная.
В начале 2024 года команда миссии обнаружила проблемы в электронике космического аппарата. Некоторые детали не прошли испытание на устойчивость к радиации, которой много возле Юпитера. Позже выяснилось, что проблемы не являются критическими и аппарат должен работать нормально во враждебной среде далекого космоса.
Аппарат Europa Clipper будет кружить вокруг Юпитера таким образом, чтобы избегать самых опасных радиационных зон. В это время зонд будет близко подлетать к Европе, вместо того, чтобы вращаться вокруг спутника все время.
Даже когда технические проблемы были решены, команда столкнулась со стихийным бедствием: мощным ураганом "Милтон", который обрушился на штат Флорида на прошлой неделе. Как уже писал Фокус из-за урагана NASA пришлось перенести дату запуска Europa Clipper.
Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили на Марсе загадочную местность возле южного полюса. Некоторые особенности поверхности Марса на удивление темные по сравнению с их ледяным окружением.
Еще Фокус писал о том, что физики создали новый изотоп такого радиоактивного элемента, как плутоний.