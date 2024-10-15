Сложный путь в космос: самый большой зонд NASA за 5 млрд долларов полетел к Юпитеру (видео)

Первоначально предполагалось, что миссия Europa Clipper к Юпитеру будет запущена на ракете Space Launch System, но в итоге использовали Falcon Heavy.

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Космический аппарат NASA Europa Clipper наконец-то отправился к Юпитеру в понедельник, 14 октября. Когда он достигнет своей цели в 2030 году, аппарат будет исследовать океанический спутник Юпитера Европу, который, возможно, является лучшим местом для поиска внеземной жизни в Солнечной системе. Но зонд Europa Clipper имел сложную историю перед полетом. Команде миссии пришлось преодолеть ряд сложностей: проблем с ракетами и неисправной электроники до стихийных бедствий, таких как ураган "Милтон", пишет Space.

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Космический аппарат Europa Clipper является крупнейшим зондом NASA, ведь его размер в развернутом виде вместе с солнечными панелями составляет более 30 метров. Несмотря на то, что запуск миссии несколько раз переносили, она стартовала из Космического центра имени Кеннеди на борту ракеты-носителя Falcon Heavy от компании SpaceX. Зонд успешно отделился от второй ступени ракеты на орбите и отправился в шестилетнее путешествие к океаническому спутнику Юпитера Европе.

Проблемы у миссии начались еще в 2019 году, когда в Лаборатории реактивного движения NASA, где собирали космический аппарат, не хватало персонала. Миссия рисковала стать более дорогостоящей, особенно потому, что ракета-носитель Space Launch System от NASA, на которой зонд Europa Clipper должен был быть запущен в космос, еще не была готова. И даже если бы ракета была готова к запуску, инженеры выявили критическую проблему, которая могла сделать Europa Clipper несовместимой с данной ракетой.

Спутник Юпитера Европа. Считается, что под ледяной поверхностью спутника находится океан из жидкой воды. Причем там воды больше, чем во всех океанах Земли. Возомжно, там также есть внеземная жизнь Фото: NASA/ JPL-Caltech

В 2020 году было принято решение использовать для запуска ракету-носитель Falcon Heavy. Это сэкономило немного денег, но добавило примерно 2 года к длительности полета, ведь ракета SpaceX не такая мощная.

Первоначально предполагалось, что миссия Europa Clipper к Юпитеру будет запущена на ракете Space Launch System, но в итоге использовали Falcon Heavy Фото: NASA

В начале 2024 года команда миссии обнаружила проблемы в электронике космического аппарата. Некоторые детали не прошли испытание на устойчивость к радиации, которой много возле Юпитера. Позже выяснилось, что проблемы не являются критическими и аппарат должен работать нормально во враждебной среде далекого космоса.

Аппарат Europa Clipper будет кружить вокруг Юпитера таким образом, чтобы избегать самых опасных радиационных зон. В это время зонд будет близко подлетать к Европе, вместо того, чтобы вращаться вокруг спутника все время.

Аппарат Europa Clipper будет кружить вокруг Юпитера таким образом, чтобы избегать самых опасных радиационных зон Фото: NASA

Даже когда технические проблемы были решены, команда столкнулась со стихийным бедствием: мощным ураганом "Милтон", который обрушился на штат Флорида на прошлой неделе. Как уже писал Фокус из-за урагана NASA пришлось перенести дату запуска Europa Clipper.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили на Марсе загадочную местность возле южного полюса. Некоторые особенности поверхности Марса на удивление темные по сравнению с их ледяным окружением.

Еще Фокус писал о том, что физики создали новый изотоп такого радиоактивного элемента, как плутоний.