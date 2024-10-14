Астрономы обнаружили на Марсе загадочную местность возле южного полюса: что это (фото)

Некоторые особенности поверхности Марса на удивление темные по сравнению с их ледяным окружением.

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Два орбитальных аппарата Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружили множество загадочных особенностей на поверхности Марса в районе южного полюса Красной планеты, пишет Space.

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Ученые из ЕКА показали снимки поверхности Красной планеты, в частности регионов, расположенных возле южного полюса Марса. Эти фотографии сделали два орбитальных аппарата, когда на Марсе наступила весна.

Космический аппарат Mars Express запечатлели сезонные полярные шапки, состоящие в основном из замерзшего углекислого газа с небольшими примесями водяного льда. Весной лед частично сублимируется, то есть он переходит из состояния твердого льда непосредственно в состояние пара, и при этом большое количество углекислого газа попадает тонкую атмосферу Марса.

Более низкие температуры осенью заставляют пар конденсироваться и образовывать толстые, широко распространенные полярные шапки, когда в южном полушарии наступает зима. Этот цикл замерзания и оттаивания создает разнообразие интересных особенностей на поверхности Красной планеты. По словам ученых из ЕКА, некоторые из этих особенностей на удивление темные по сравнению с их ледяным окружением, за что и получили прозвище "загадочная местность".

Снимок, сделанный аппаратом Mars Express. Здесь показан массив разных особенностей поверхности южного полярного региона на Марсе Фото: ESA

На фотографиях слева видны толстые слоистые отложения, куда попала марсианская пыль, и они отличаются от слоистых отложений справа. В центре изображений находится необычно темная местность, которая узоры из различных многоугольных форм. Ученые считают, что они образуются в результате циклов замерзания и оттаивания в течение нескольких лет или даже столетий.

Космический аппарат Trace Gas Orbiter также наблюдал за интересными особенностями поверхности Марса. Орбитальный зонд сделал фотографии другого региона рядом с южным полюсом планеты, что дает возможность рассмотреть покрытые инеем многоугольные формы более подробно.

Космический аппарат Trace Gas Orbiter также наблюдал за интересными особенностями поверхности Марса Фото: ESA

На новых фотографиях также видны веерообразные отложения размером от десятков до нескольких сотен метров и струи, созданные захваченным паром, который прорывается через верхний тающий слой льда. В результате пар переносит вверх темную пыль.

Когда эта темная пыль оседает на поверхности, она поглощает больше солнечного света, что приводит к более быстрому таянию льда на Марсе. В то же время пыль снова опускается вниз.

По словам ученых, изучение множества различных ледяных образований на Марсе может помочь лучше понять историю климата Красной планеты.

Как уже писал Фокус, физики создали новую версию плутония и это поможет разобраться с "магическими числами". Китайские ученые успешно синтезировали новый изотоп плутония — плутоний-227. Это открытие поможет изучить "магические числа", то есть определенные числа протонов и нейтронов, которые делают ядро атома ​​более стабильным.

Также Фокус писал о том, что в ближайшем будущем NASA планирует отправить первых астронавтов на Марс. Пилотируемая миссия имеет много преимуществ перед роботизированными миссиями, что позволит раскрыть главные загадки Красной планеты.