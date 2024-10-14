Первый полет человека на Марс: когда это будет и какие тайны планеты хочет раскрыть NASA (фото)

Марс является очень интересной планетой, которая хранит еще много загадок. Именно пилотируемая миссия на Красную планету поможет их разгадать.

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NASA планирует уже примерно в 2035 году отправить первых астронавтов на Марс. Но сначала нужно успешно реализовать повторную высадку человека на Луну в 2026 году. Именно пилотируемая миссия на Красную планету сможет раскрыть геологические тайны Марса, а также поможет выяснить, была ли эта планета обитаема и есть ли там жизнь сейчас, пишет Inverse.

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Первое путешествие астронавтов на Марс может произойти уже в 2035 году. По крайней мере у NASA есть такие планы. Полет в одну сторону на расстояние 400 млн км займет примерно 6-7 месяцев. Астронавты могут провести до 500 дней на поверхности Красной планеты, прежде чем отправится обратно на Землю.

Своеобразной тренировкой перед полетом на Марс для NASA должна стать успешная повторная высадка астронавтов на Луну, которая согласно плану, состоится в 2026 году. Затем должны быть еще несколько посещений Луны, во время которых будет создана постоянная лунная база. Ученые считают, что исследование и освоение Луны поможет лучше подготовиться к первому пилотируемому полету на Марс.

Первое путешествие астронавтов на Марс может произойти уже в 2035 году Фото: NASA/JPL

Кроме того, что первая высадка человека на Марс самая по себе является невероятным событием, эта миссия поможет раскрыть некоторые из самых главных тайн планеты. Например, нужно выяснить, почему Марс выглядит именно так, как сейчас и была ли там жизнь в далеком прошлом, и существует ли она сейчас.

Ученых очень интересует геология и атмосфера Марса. Красная планета образовалась примерно 4,6 млрд лет назад. А 3,8 млрд лет назад, когда на Земле появилась жизнь, Марс был очень похож на нашу планету. На его поверхности было много жидкой воды в виде океанов, озер и рек, а также у него была более плотная атмосфера.

Ученые уже обнаружили признаки существования древних рек, озер и океанов на Марсе, а на северном и южном полюсе планеты находится вода в виде льда, покрытая слоем замерзшего углекислого газа. Атмосфера Марса сейчас очень тонкая и состоит примерно на 95% из углекислого газа. При этом она наполнена частицами пыли с поверхности, что придает атмосфере Марса характерный красный цвет.

Поверхность Марса очень разнообразная Фото: NASA

Благодаря марсоходам ученые получили много данных о геологии Марса, но именно люди смогут раскрыть еще больше геологических загадок планеты. Например, известно, что северное и южное полушария Марса сильно отличаются друг от друга. Большая часть северного полушария планеты находится на 3-6 км ниже, чем поверхность южного.

На Марсе находятся самые большие вулканы в Солнечной системе, а поверхность планеты усеяна многочисленными кратерами, которые образовались в начале истории планеты. Именно астронавты смогут выяснить, как происходила геологическая эволюция Марса.

Также астронавты могут выяснить почему Марс превратился в безжизненную планету, хотя там были условия для создания жизни. Еще один вопрос, который требует ответа, состоит в том, как Марс потерял жидкую воду на поверхности и как исчезла большая часть его плотной толстой атмосферы.

NASA планирует использовать для доставки астронавтов на Марс космический корабль Orion, который выводит в космос мощная ракета-носитель Space Launch System. И корабль, и ракета уже прошли испытание в реальных условиях в 2022 году, когда NASA отправило в полет вокруг Луны беспилотную миссию. Эта же пара транспортных средств должна доставить астронавтов на Луну через 2 года.

Ракета Space Launch System Фото: NASA

Как уже писал Фокус, компания из США представила проект новой космической станции, которая может заменить МКС. Компания Vast Space хочет получить финансирование от NASA, чтобы создать коммерческую исследовательскую станцию на орбите.

Также Фокус писал о том, что с помощью марсохода Curiosity ученые обнаружили возможные причины того, почему Марс перестал быть обитаемой планетой.