Замена для МКС: компания из США представила проект новой космической станции (фото)

Компания Vast Space хочет получить финансирование от NASA, чтобы создать коммерческую исследовательскую станцию на орбите.

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Американская компания Vast Space представила проект будущей орбитальной станции Haven-2, которая может стать заменой Международной космической станции (МКС), после того, как последняя будет выведена из эксплуатации в 2031 году, пишет SpaceNews.

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NASA планирует спустить с орбиты МКС в 2031 году, а потому уже несколько лет частные компании, получившие финансирование NASA, разрабатывают проекты новой коммерческой космической станции. Среди них и компания Vast Space. NASA в 2026 году должно выбрать два лучших проекта, которые получат дальнейшее финансирование. В то же время Vast Space привлекает и другие инвестиции в надежде создать полноценную космическую станцию Haven-2 уже в начале следующего десятилетия.

Космическая станция Haven-2 будет полностью собрана в 2032 году Фото: space.com

Пока что компания Vast Space намерена отправить на низкую околоземную орбиту одномодульную космическую станцию Haven-1 в 2025 году. Планируется, что там в течение короткого времени смогут находиться астронавты NASA. Эта станция является предшественником более крупного орбитального проекта Haven-2.

Космическая станция Haven-1 Фото: space.com

Vast Space планирует отправить в космос первый модуль станции Haven-2 на ракете-носителе Falcon Heavy компании SpaceX в 2028 году. Этот модуль будет больше, чем Haven-1 и будет иметь стыковочные порты.

Затем планируется отправить на орбиту еще три модуля в 2029 и 2030 годах. Все четыре модуля будут идентичными, но оснащены разными лабораторными помещениями и вместе они должны образовать одну линию в собранном виде.

Четыре первых модуля станции Haven-2 будут идентичными, но оснащены разными лабораторными помещениями и вместе они должны образовать одну линию в собранном виде Фото: space.com

В 2030 году на ракете Starship компании SpaceX на орбиту планируется вывести более крупный модуль новой космической станции, который будет основным. В нем будет размещен шлюз для выхода астронавтов в открытый космос. Также модуль будет иметь роботизированный манипулятор для помощи в стыковке космических кораблей.

После этого Vast Space собирается отправить в космосе еще 4 модуля и таким образом станция Haven-2 будет полностью собрана в 2032 году. Один из новых модулей будет иметь панорамный купол для наблюдения за Землей и космосом, который будет намного больше, чем есть сейчас на МКС.

Vast Space соревнуется с компаниями Axiom Space, Blue Origin и Starlab Space за право создать преемника МКС. Потенциально два победителя могут получить 2 млрд долларов от NASA в 2026 году для дальнейшей разработки нового космического аванпоста.

Фокус также писал про уникальную фотографию Земли из космоса, которую сделал самый "одинокий" человек. Во время возвращения с Луны на Землю астронавт NASA сделал потрясающее изображение нашей планеты, освещенной Солнцем.

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