Замена для МКС: компания из США представила проект новой космической станции (фото)
Компания Vast Space хочет получить финансирование от NASA, чтобы создать коммерческую исследовательскую станцию на орбите.
Американская компания Vast Space представила проект будущей орбитальной станции Haven-2, которая может стать заменой Международной космической станции (МКС), после того, как последняя будет выведена из эксплуатации в 2031 году, пишет SpaceNews.
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NASA планирует спустить с орбиты МКС в 2031 году, а потому уже несколько лет частные компании, получившие финансирование NASA, разрабатывают проекты новой коммерческой космической станции. Среди них и компания Vast Space. NASA в 2026 году должно выбрать два лучших проекта, которые получат дальнейшее финансирование. В то же время Vast Space привлекает и другие инвестиции в надежде создать полноценную космическую станцию Haven-2 уже в начале следующего десятилетия.
Пока что компания Vast Space намерена отправить на низкую околоземную орбиту одномодульную космическую станцию Haven-1 в 2025 году. Планируется, что там в течение короткого времени смогут находиться астронавты NASA. Эта станция является предшественником более крупного орбитального проекта Haven-2.
Vast Space планирует отправить в космос первый модуль станции Haven-2 на ракете-носителе Falcon Heavy компании SpaceX в 2028 году. Этот модуль будет больше, чем Haven-1 и будет иметь стыковочные порты.
Затем планируется отправить на орбиту еще три модуля в 2029 и 2030 годах. Все четыре модуля будут идентичными, но оснащены разными лабораторными помещениями и вместе они должны образовать одну линию в собранном виде.
В 2030 году на ракете Starship компании SpaceX на орбиту планируется вывести более крупный модуль новой космической станции, который будет основным. В нем будет размещен шлюз для выхода астронавтов в открытый космос. Также модуль будет иметь роботизированный манипулятор для помощи в стыковке космических кораблей.
После этого Vast Space собирается отправить в космосе еще 4 модуля и таким образом станция Haven-2 будет полностью собрана в 2032 году. Один из новых модулей будет иметь панорамный купол для наблюдения за Землей и космосом, который будет намного больше, чем есть сейчас на МКС.
Vast Space соревнуется с компаниями Axiom Space, Blue Origin и Starlab Space за право создать преемника МКС. Потенциально два победителя могут получить 2 млрд долларов от NASA в 2026 году для дальнейшей разработки нового космического аванпоста.
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