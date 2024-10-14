Уникальная фотография Земли из космоса: ее сделал самый "одинокий" человек (фото)

Во время возвращения с Луны на Землю астронавт NASA сделал потрясающее изображение нашей планеты, освещенной Солнцем.

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Большинство людей никогда не увидят Землю из космоса. Но те, кто побывал в межпланетном пространстве подробно описали свои ощущения. Среди таких уже покойный астронавт NASA Альфред Уорден, который в 1971 году был участником миссии "Аполлон-15" на Луну. Во время своего путешествия он сделал одну из самых знаменитых фотографий нашей планеты из космоса, пишет ScienceAlert.

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Альфред Уорден, который умер в 2020 году, был один из трех астронавтов NASA, которые отправились в 1971 году в рамках миссии "Аполлон-15" на Луну. Но Уорден не спускался на поверхность спутника Земли, это сделали его коллеги: Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин.

Уорден был пилотом командного модуля космического корабля, и он провел три дня на орбите вокруг Луны в полном одиночестве в то время, как двое других астронавтов находились на поверхности спутника Земли. Таким образом Уорден был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый "одинокий человек". Астронавт NASA находился на максимальном расстоянии от Луны – почти 3600 км.

Когда астронавты миссии "Аполлон-15" возвращались на Землю, Уорден стал первым человеком в истории, который вышел в открытый космос в межпланетном пространстве. Астронавт сделал это для того, чтобы перенести фотопленку из камер служебного модуля в командный.

Также во время возвращения на Землю Уорден сфотографировал нашу планету, которая выглядит как темный шар, слегка освещенный светом Солнца по краям. Это одна из самых знаменитых фотографий Земли из космоса.

Во время возвращения на Землю Уорден сфотографировал нашу планету, которая выглядит как темный шар, слегка освещенный светом Солнца по краям Фото: NASA

Выход в открытый космос и то, что увидел Уорден очень сильно повлияли на астронавта NASA. После возвращения на Землю он опубликовал свой первый сборник стихов в 1974 году.

Именно его поэзия говорит громче всего, когда смотришь на этот сияющий полумесяц, освещенный бликами линз, созданными пылающим светом Солнца, таким, казалось бы, хрупким и устойчивым, одновременно на фоне тьмы, которая окутывает всех нас.

В одном из стихотворений Уорден писал:

Теперь я знаю, зачем я здесь.

Не для того, чтобы поближе взглянуть на Луну,

А чтобы оглянуться

На наш дом

Землю.

В 2011 году Уорден опубликовал мемуары, где описал свое путешествие на Луну и обратно.

Также Фокус писал о том, что астрономы получили новый снимок огромной туманности Розетка, которая постепенно исчезает. С помощью камеры DECam, уставленной на телескопе в Чили, астрономы получили потрясающий калейдоскоп цветов туманности Розетка, который был создан звездным скоплением, рожденным внутри нее.

Напоминаем, что ученые получили больше информации о том, каким на самом деле является ядро Луны. Оказалось, что оно похоже на ядро Земли, как уже писал Фокус.