Астрономы получили новый снимок огромной туманности Розетка: она постепенно исчезает (фото)

С помощью камеры DECam, уставленной на телескопе в Чили, астрономы получили потрясающий калейдоскоп цветов туманности Розетка, который был создан звездным скоплением, рожденным внутри нее.

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Новое изображение туманности Розетка было сделано с помощью 570-мегапиксельной камеры DECam, установленной на 4-метровом телескопе имени Виктора Бланко в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо, которая находится в Чили. Эта эмиссионная туманность находится в галактике Млечный Путь на расстоянии 5000 световых лет от Земли, пишет Live Science.

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Туманность Розетка является особенным объектом. Ее ширина составляет 130 световых лет, а это значит, что она в 5 раз больше туманности Ориона. Это самый близкий к нам регион образования новых звезд. Также туманность Розетка находится в 4 раза дальше от туманности Ориона. В эмиссионной туманности Розетка находятся тысячи звезд, и она наполнена большим количество межзвездного газа и пыли.

Удивительные яркие цвета туманности вызваны ультрафиолетовым излучением, которое выпускают массивные звезды внутри нее. Это излучение ионизирует, то есть электрически заряжает окружающий водородный газ. На фотографии можно увидеть ионизированный кислород, имеющий оттенки желтого и золотистого цветов, ионизированный водород, представленный красным цветом, а также ионизированный кремний, видимый в розовом цвете.

Туманность Розетка. Эта эмиссионная туманность находится в галактике Млечный Путь на расстоянии 5000 световых лет от Земли Фото: NOIRLab

В центре снимка находится голубоватое скопление молодых массивных звезд под названием NGC 2244, которое своим излучением создало большую полость в окружающем газе. Это звездное скопление образовалось примерно 2 млн лет назад после того, как газы в туманности объединились в комки, соединенные гравитацией. Таким образом в центре туманности образовался огромный светящийся "глаз".

В полости можно увидеть столбы пыли, которые астрономы сравнивают с хоботами слонов. Эти структуры отмечают переход от ионизированного водорода возле горячих молодых звезд к более холодному водороду за пределами этого региона. Структуры имеют форму хобота, потому что, когда полость, похожая на оболочку, расширяется за пределы звездного скопления, комки более холодного газа сопротивляются этому расширению.

Туманность Розетка, как считают астрономы, исчезнет в будущем. Дело в том, что примерно через 10 млн лет излучение горячих молодых звезд рассеет туманность.

Как уже писал Фокус, NASA перенесло запуск зонда для поиска инопланетян возле Юпитера, ведь ураган разрушил стартовую площадку. Старт миссии Europa Clipper должен был состоятся 10 октября, но реализовать планы NASA помешал ураган "Милтонʼ.

Также Фокус писал о том, что согласно новой теории ученых, гравитация может существовать без массы и темной материи не существует. Ученые считают, что уникальные топологические дефекты, вызывают гравитационное искривление в галактиках, а не темная материя.