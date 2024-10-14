Астрономи отримали новий знімок величезної туманності Розетка: вона поступово зникає (фото)

За допомогою камери DECam, заставленої на телескопі в Чилі, астрономи отримали приголомшливий калейдоскоп кольорів туманності Розетка, який був створений зоряним скупченням, народженим усередині неї.

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Нове зображення туманності Розетка було зроблено за допомогою 570-мегапіксельної камери DECam, встановленої на 4-метровому телескопі імені Віктора Бланко в Міжамериканській обсерваторії Серро-Тололо, що розташована в Чилі. Ця емісійна туманність розташована в галактиці Чумацький Шлях на відстані 5 000 світлових років від Землі, пише Live Science.

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Туманність Розетка є особливим об'єктом. Її ширина становить 130 світлових років, а це означає, що вона в 5 разів більша за туманність Оріона. Це найближчий до нас регіон утворення нових зірок. Також туманність Розетка розташована в 4 рази далі від туманності Оріона. В емісійній туманності Розетка знаходяться тисячі зірок, і вона наповнена великою кількістю міжзоряного газу і пилу.

Дивовижні яскраві кольори туманності викликані ультрафіолетовим випромінюванням, яке випускають масивні зірки всередині неї. Це випромінювання іонізує, тобто електрично заряджає навколишній водневий газ. На фотографії можна побачити іонізований кисень, що має відтінки жовтого і золотистого кольорів, іонізований водень, представлений червоним кольором, а також іонізований кремній, який видно в рожевому кольорі.

Туманність Розетка. Ця емісійна туманність розташована в галактиці Чумацький Шлях на відстані 5000 світлових років від Землі Фото: комета

У центрі знімка знаходиться блакитнувате скупчення молодих масивних зірок під назвою NGC 2244, яке своїм випромінюванням створило велику порожнину в навколишньому газі. Це зоряне скупчення утворилося приблизно 2 млн років тому після того, як гази в туманності об'єдналися в грудки, з'єднані гравітацією. Таким чином у центрі туманності утворилося величезне "око", що світиться.

У порожнині можна побачити стовпи пилу, які астрономи порівнюють із хоботами слонів. Ці структури відзначають перехід від іонізованого водню біля гарячих молодих зірок до більш холодного водню за межами цього регіону. Структури мають форму хобота, тому що, коли порожнина, схожа на оболонку, розширюється за межі зоряного скупчення, грудки холоднішого газу чинять опір цьому розширенню.

Туманність Розетка, як вважають астрономи, зникне в майбутньому. Річ у тім, що приблизно через 10 млн років випромінювання гарячих молодих зірок розсіє туманність.

Як уже писав Фокус, NASA перенесло запуск зонда для пошуку інопланетян біля Юпітера, адже ураган зруйнував стартовий майданчик. Старт місії Europa Clipper мав відбутися 10 жовтня, але реалізувати плани NASA завадив ураган "Мілтон".

Також Фокус писав про те, що згідно з новою теорією вчених, гравітація може існувати без маси і темної матерії не існує. Вчені вважають, що унікальні топологічні дефекти, викликають гравітаційне викривлення в галактиках, а не темна матерія.