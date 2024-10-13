Противоречит теории Эйнштейна: гравитация может существовать без массы и нет темной материи

Новая теория предполагает, что не темная материя, а уникальные топологические дефекты, вызывают гравитационное искривление в галактиках.

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Общая теория относительности Эйнштейна гласит, что гравитация создается массой объектов и структур во Вселенной. Чтобы галактика не разлетелась на части, она должна иметь нужную массу и таким образом ее удерживает вместе гравитация. Но достаточной для этого массы астрономы не видят, а значит существует невидимая масса, создающая гравитационное притяжение. Ученые считают, что галактики имеют невидимую массу в форме материи, которая не взаимодействует со светом, то есть темной материи. Гравитация, удерживающая галактики, существует из-за этой невидимой массы. Но авторы нового исследования, представленного Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предложили новую теорию, согласно которой гравитация может существовать без массы, а это значит, что загадочной темной материи не существует, пишет Interesting Engineering.

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Авторы новой теории говорят, что она появилась из-за того, что уже почти 100 лет нет прямых доказательств существования темной материи. Ученые считают, что гравитация, необходимая для удержания галактик или скоплений галактик вместе, может исходить от уникальных топологических дефектов.

Топологические дефекты — это компактные структуры в пространстве, которые имеют высокую плотность материи. Предполагается, что они возникли в ранней Вселенной, когда вся материя подверглась серьезным физическим изменениям. Топологические дефекты могут выглядеть, как линейные структуры или же, как плоские оболочки.

Авторы теории считают, что топологические дефекты в виде оболочек состоят из внутреннего слоя положительной массы и внешнего слоя отрицательной массы. Общая масса этих оболочек равна нулю, но когда звезда лежит на этой оболочке, она испытывает большую гравитационную силу, которая тянет ее к центру оболочки.

Авторы теории считают, что топологические дефекты в виде оболочек состоят из внутреннего слоя положительной массы и внешнего слоя отрицательной массы Фото: space.com

Это немного похоже на то, как безмассовые фотоны, то есть частицы света, все равно испытывают гравитацию из-за присутствия больших астрономических объектов. Это происходит потому, что когда гравитация искривляет пространство-время, она взаимодействует со всем, что находится внутри этого искривления. И не важно, имеют ли эти объекты массу или нет.

Когда свет проходит через массивный объект в космосе, то он искривляется. Это называется гравитационным искривлением. Данное явление служит косвенным доказательством существования массы и влияния гравитации на объект, как описано в общей теорией относительности Эйнштейна.

Сейчас ученые считают, что именно невидимая темная материя вызывает гравитационное искривление у галактик или скоплений галактик. Но авторы новой теории считают, что галактики и скопления галактик содержат топологические дефекты в виде оболочек. Когда свет проходит через каждую оболочку, он слегка втягивается внутрь к центру этих структур. Когда свет проходит через несколько оболочек, возникает заметное гравитационное искривление, которое похоже на влияние большого количества невидимой массы в виде темной материи, считают ученые.

Авторы исследования считают, что на самом деле темной материи не существует, а гравитационное искривление является лишь результатом влияния топологических дефектов Фото: EarthSky

Авторы исследования считают, что на самом деле темной материи не существует, а гравитационное искривление является лишь результатом влияния топологических дефектов. Но пока не ясно, как именно в ранней Вселенной возникли именно такие топологические дефекты. Ученые говорят, что их теория является первым доказательством того, что гравитация может существовать без массы.

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