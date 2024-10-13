Из Европы в Америку за пару часов: новый сверхзвуковой самолет установил рекорд скорости (фото)

Прототип XB-1 будущего сверхзвукового пассажирского авиалайнера Overture смог достичь скорости 851 км/час на высоте 5425 метров.

Related video

Американская компания Boom Technology провела пятое испытание сверхзвукового самолета XB-1, который является уменьшенным прототипом будущего пассажирского сверхзвукового авиалайнера Overture, который сможет доставлять пассажиров из Европы в Америку всего за несколько часов. При этом самолет сможет сократить время полетов минимум в 2 раза на маршрутах по всему миру, пишет Interesting Engineering.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Так состоялся первый полет сверхзвукового самолета XB-1

Сейчас время полета, например, из Амстердама в Нью-Йорк, на обычном пассажирском авиалайнере составляет чуть более 8 часов. Время полета сможет сократить минимум вдвое будущий сверхзвуковой пассажирский самолет Overture, разработкой которого занимается компания Boom Technology.

В компании заявляют, что этот сверхзвуковой самолет может произвести революции в сфере авиаперевозок. Он сможет вместить от 60 до 80 пассажиров на борту и набирать скорость до 2100 км/час, а это почти в 2 раза быстрее скорости звука. Таким образом с помощью этого самолета можно будет значительно сократить не только время полета из Европы в Америку и в обратном направлении, но и время полета на более 600 маршрутах по всему миру.

Прототип XB-1 будущего сверхзвукового пассажирского авиалайнера Overture смог достичь скорости 851 км/час на высоте 5425 метров Фото: interestingengineering.com

Пассажирские перевозки по воздуху завершились в 2003 году, когда состоялся последний полет знаменитого сверхзвукового самолета "Конкорд". С тех пор для авиаперевозок используют только обычные самолеты, которые не достигают скорости звука (1234 км/час).

Для того, чтобы создать сверхзвуковой авиалайнер Overture компания Boom Technology построила уменьшенный прототип под названием XB-1 и успешно приврала уже пятое испытание этого самолета. Испытания проходило в Калифорнии, полет длился 50 минут и самолет XB-1, находясь на высоте 5425 метров смог установить новый рекорд скорости. Он летел со скоростью 851 км/час. Этот полет продемонстрировал растущие возможности самолета, и новые данные инженеры будут использовать для дальнейших улучшений, что, что делает создание Overture еще ближе по времени.

Сверхзвуковой самолет Overture. Модель Фото: Gizmodo

С каждым успешным полетом скорость и высота XB-1 постепенно увеличиваются, что позволяет инженерам собирать и анализировать критически важные данные. Компания Boom Technology планирует провести еще пять испытательных полетов, прежде чем XB-1 должен набрать скорость, которая будет выше скорости звука.

Самолет XB-1 использует экологически чистое топливо и такое же топливо будет использоваться для работы Overture.

Как уже писал Фокус, во время первого испытательного полета сверхзвуковой самолет XB-1 смог достичь высоты почти 2200 метров и набрал скорость 439 км/ч.

Также Фокус писал о том, что американская компания Venus Aerospace сейчас работает над созданием еще более быстрого пассажирского сверхзвукового самолета Stargazer. Предполагается, то он сможет летать со скоростью 7300 км/час и таким образом полет, например, из Лондона в Нью-Йорк, будет занимать менее часа.

Еще Фокус писал о том, когда станут реальностью солнечные электростанции на орбите, ядерная энергетика на Луне, космические лифты и межзвездные путешествия.