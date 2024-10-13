З Європи до Америки за пару годин: новий надзвуковий літак встановив рекорд швидкості (фото)

Прототип XB-1 майбутнього надзвукового пасажирського авіалайнера Overture зміг досягти швидкості 851 км/год на висоті 5425 метрів.

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Американська компанія Boom Technology провела п'яте випробування надзвукового літака XB-1, який є зменшеним прототипом майбутнього пасажирського надзвукового авіалайнера Overture, що зможе доправляти пасажирів з Європи до Америки всього за кілька годин. При цьому літак зможе скоротити час польотів щонайменше у 2 рази на маршрутах по всьому світу, пише Interesting Engineering.

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Так відбувся перший політ надзвукового літака XB-1

Зараз час польоту, наприклад, з Амстердама до Нью-Йорка, на звичайному пасажирському авіалайнері становить трохи більше 8 годин. Час польоту зможе скоротити мінімум удвічі майбутній надзвуковий пасажирський літак Overture, розробкою якого займається компанія Boom Technology.

У компанії заявляють, що цей надзвуковий літак може здійснити революцію у сфері авіаперевезень. Він зможе вмістити від 60 до 80 пасажирів на борту і набирати швидкість до 2100 км/год, а це майже в 2 рази швидше за швидкість звуку. Таким чином за допомогою цього літака можна буде значно скоротити не тільки час польоту з Європи в Америку і в зворотному напрямку, а й час польоту на понад 600 маршрутах по всьому світу.

Прототип XB-1 майбутнього надзвукового пасажирського авіалайнера Overture зміг досягти швидкості 851 км/год на висоті 5425 метрів Фото: interestingengineering.com

Пасажирські перевезення повітрям завершилися 2003 року, коли відбувся останній політ знаменитого надзвукового літака "Конкорд". Відтоді для авіаперевезень використовують тільки звичайні літаки, які не досягають швидкості звуку (1234 км/год).

Для того, щоб створити надзвуковий авіалайнер Overture, компанія Boom Technology побудувала зменшений прототип під назвою XB-1 та успішно провела вже п'яте випробування цього літака. Випробування проходило в Каліфорнії, політ тривав 50 хвилин і літак XB-1, перебуваючи на висоті 5425 метрів зміг встановити новий рекорд швидкості. Він летів зі швидкістю 851 км/год. Цей політ продемонстрував зростаючі можливості літака, і нові дані інженери використовуватимуть для подальших поліпшень, що, що робить створення Overture ще ближчим за часом.

Надзвуковий літак Overture. Модель Фото: Антарктида

З кожним успішним польотом швидкість і висота XB-1 поступово збільшуються, що дає змогу інженерам збирати й аналізувати критично важливі дані. Компанія Boom Technology планує провести ще п'ять випробувальних польотів, перш ніж XB-1 має набрати швидкість, яка буде вищою за швидкість звуку.

Літак XB-1 використовує екологічно чисте паливо і таке ж паливо буде використовуватися для роботи Overture.

Як уже писав Фокус, під час першого випробувального польоту надзвуковий літак XB-1 зміг досягти висоти майже 2200 метрів і набрав швидкість 439 км/год.

Також Фокус писав про те, що американська компанія Venus Aerospace зараз працює над створенням ще більш швидкого пасажирського надзвукового літака Stargazer. Передбачається, що він зможе літати зі швидкістю 7300 км/год і таким чином політ, наприклад, з Лондона до Нью-Йорка, займатиме менше години.

Ще Фокус писав про те, коли стануть реальністю сонячні електростанції на орбіті, ядерна енергетика на Місяці, космічні ліфти і міжзоряні подорожі.