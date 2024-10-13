З Європи до Америки за пару годин: новий надзвуковий літак встановив рекорд швидкості (фото)
Прототип XB-1 майбутнього надзвукового пасажирського авіалайнера Overture зміг досягти швидкості 851 км/год на висоті 5425 метрів.
Американська компанія Boom Technology провела п'яте випробування надзвукового літака XB-1, який є зменшеним прототипом майбутнього пасажирського надзвукового авіалайнера Overture, що зможе доправляти пасажирів з Європи до Америки всього за кілька годин. При цьому літак зможе скоротити час польотів щонайменше у 2 рази на маршрутах по всьому світу, пише Interesting Engineering.
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Зараз час польоту, наприклад, з Амстердама до Нью-Йорка, на звичайному пасажирському авіалайнері становить трохи більше 8 годин. Час польоту зможе скоротити мінімум удвічі майбутній надзвуковий пасажирський літак Overture, розробкою якого займається компанія Boom Technology.
У компанії заявляють, що цей надзвуковий літак може здійснити революцію у сфері авіаперевезень. Він зможе вмістити від 60 до 80 пасажирів на борту і набирати швидкість до 2100 км/год, а це майже в 2 рази швидше за швидкість звуку. Таким чином за допомогою цього літака можна буде значно скоротити не тільки час польоту з Європи в Америку і в зворотному напрямку, а й час польоту на понад 600 маршрутах по всьому світу.
Пасажирські перевезення повітрям завершилися 2003 року, коли відбувся останній політ знаменитого надзвукового літака "Конкорд". Відтоді для авіаперевезень використовують тільки звичайні літаки, які не досягають швидкості звуку (1234 км/год).
Для того, щоб створити надзвуковий авіалайнер Overture, компанія Boom Technology побудувала зменшений прототип під назвою XB-1 та успішно провела вже п'яте випробування цього літака. Випробування проходило в Каліфорнії, політ тривав 50 хвилин і літак XB-1, перебуваючи на висоті 5425 метрів зміг встановити новий рекорд швидкості. Він летів зі швидкістю 851 км/год. Цей політ продемонстрував зростаючі можливості літака, і нові дані інженери використовуватимуть для подальших поліпшень, що, що робить створення Overture ще ближчим за часом.
З кожним успішним польотом швидкість і висота XB-1 поступово збільшуються, що дає змогу інженерам збирати й аналізувати критично важливі дані. Компанія Boom Technology планує провести ще п'ять випробувальних польотів, перш ніж XB-1 має набрати швидкість, яка буде вищою за швидкість звуку.
Літак XB-1 використовує екологічно чисте паливо і таке ж паливо буде використовуватися для роботи Overture.
Як уже писав Фокус, під час першого випробувального польоту надзвуковий літак XB-1 зміг досягти висоти майже 2200 метрів і набрав швидкість 439 км/год.
Також Фокус писав про те, що американська компанія Venus Aerospace зараз працює над створенням ще більш швидкого пасажирського надзвукового літака Stargazer. Передбачається, що він зможе літати зі швидкістю 7300 км/год і таким чином політ, наприклад, з Лондона до Нью-Йорка, займатиме менше години.
Ще Фокус писав про те, коли стануть реальністю сонячні електростанції на орбіті, ядерна енергетика на Місяці, космічні ліфти і міжзоряні подорожі.