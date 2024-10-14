Унікальна фотографія Землі з космосу: її зробила найбільш "самотня" людина (фото)

Під час повернення з Місяця на Землю астронавт NASA зробив приголомшливе зображення нашої планети, освітленої Сонцем.

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Більшість людей ніколи не побачать Землю з космосу. Але ті, хто побував у міжпланетному просторі детально описали свої відчуття. Серед таких уже покійний астронавт NASA Альфред Ворден, який 1971 року був учасником місії "Аполлон-15" на Місяць. Під час своєї подорожі він зробив одну з найзнаменитіших фотографій нашої планети з космосу, пише ScienceAlert.

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Альфред Ворден, який помер 2020 року, був один із трьох астронавтів NASA, які вирушили 1971 року в межах місії "Аполлон-15" на Місяць. Але Ворден не спускався на поверхню супутника Землі, це зробили його колеги: Девід Скотт і Джеймс Ірвін.

Ворден був пілотом командного модуля космічного корабля, і він провів три дні на орбіті навколо Місяця на повній самоті в той час, як двоє інших астронавтів перебували на поверхні супутника Землі. Таким чином Ворден був занесений до Книги рекордів Гіннесса, як найбільш "самотня людина". Астронавт NASA перебував на максимальній відстані від Місяця — майже 3 600 км.

Коли астронавти місії "Аполлон-15" поверталися на Землю, Ворден став першою людиною в історії, яка вийшла у відкритий космос у міжпланетному просторі. Астронавт зробив це для того, щоб перенести фотоплівку з камер службового модуля в командний.

Також під час повернення на Землю Ворден сфотографував нашу планету, яка має вигляд темної кулі, злегка освітленої світлом Сонця по краях. Це одна з найзнаменитіших фотографій Землі з космосу.

Під час повернення на Землю Ворден сфотографував нашу планету, яка виглядає як темна куля, злегка освітлена світлом Сонця по краях Фото: NASA

Вихід у відкритий космос і те, що побачив Ворден, дуже сильно вплинули на астронавта NASA. Після повернення на Землю він опублікував свою першу збірку віршів 1974 року.

Саме його поезія промовляє найголосніше, коли дивишся на цей сяйливий півмісяць, освітлений відблисками лінз, створеними палаючим світлом Сонця, таким, здавалося б, тендітним та стійким, водночас, на фоні темряви, що огортає всіх нас.

В одному з віршів Ворден писав:

Тепер я знаю, навіщо я тут.

Не для того, щоб ближче поглянути на Місяць,

А щоб озирнутися

На наш дім

Землю.

У 2011 році Ворден опублікував мемуари, де описав свою подорож на Місяць і назад.

Також Фокус писав про те, що астрономи отримали новий знімок величезної туманності Розетка, яка поступово зникає. За допомогою камери DECam, встановленої на телескопі в Чилі, астрономи отримали приголомшливий калейдоскоп кольорів туманності Розетка, який був створений зоряним скупченням, народженим всередині неї.

Нагадуємо, що вчені отримали більше інформації про те, яким насправді є ядро Місяця. Виявилося, що воно схоже на ядро Землі, як уже писав Фокус.