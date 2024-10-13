Загадку ядра Місяця вирішено: вчені з'ясували, яке воно насправді

Астрономи з'ясували, що ядро Місяця схоже на ядро нашої планети і це відкриття має величезне значення для розуміння природи нашого природного супутника.

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Незважаючи на свою близькість до Землі, Місяць все ще зберігає дуже багато загадок, особливо якщо йдеться про те, що ховається в його надрах. Нове дослідження французьких астрономів, опубліковане в журналі Nature, дає більш повне уявлення про ядро Місяця, пише Earth.

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Використовуючи дані космічний орбітальний апаратів, які обертаються навколо Місяця, вчені з'ясували, що ядро супутника нашої планети являє собою кулю з твердого металу, який покритий зовнішнім розплавленим шаром. Тобто ядро Місяця дуже схоже на ядро Землі.

Відкриття того, що ядро Місяця тверде і має зовнішній розплавлений шар змушує переосмислити розуміння магнітного поля супутника Землі. Це відкриття також відкриває нові дані про те, як формувався Місяць протягом мільярдів років.

За словами вчених, внутрішнє ядро Місяця має щільність, близьку до щільності заліза. Його радіус становить приблизно 256 км, а разом із зовнішньою розплавленою оболонкою — приблизно 360 км. Автори дослідження вважають, що Місяць і Земля тісніше пов'язані, ніж вважалося раніше.

Це відкриття також може вплинути на розуміння Сонячної системи. Порівнюючи ядра Землі та Місяця, можна розкрити закономірності та відмінності, які допомагають дізнатися секрет формування планет.

Ядро Місяця набагато менше і менш щільне, ніж у Землі, що підкреслює істотну відмінність у їхньому складі та тепловій активності. Тверде ядро Місяця не тільки менше, але також має менший розплавлений шар.

Вчені вважають, що ядро Місяця становить приблизно 1-2% від його загальної маси, тоді як ядро Землі становить приблизно 15%. Хоча обидва ядра в основному складаються із заліза, але на Місяці менше нікелю та інших металів.

Оскільки ядро менше і здебільшого тверде, Місяць не відчуває такої самої геологічної активності, як і Земля. У нього немає значного магнітного поля, яке впливає на рівень температури на поверхні, а також на те, як він взаємодіє з випромінюванням Сонця. Нагадуємо, що на Землі саме ядро відповідає за створення сильного магнітного поля, яке захищає нас від інтенсивного космічного та сонячного випромінювання.

Ядро Землі керує рухом літосферних плит і вулканічною активністю, формуючи ландшафт і підтримуючи життя на нашій планеті. Ядро Місяця практично неактивне, а тому супутник Землі практично не змінився за мільярди років.

Як уже писав Фокус, на Землю чекає похмуре майбутнє, адже Сонце перетвориться на маленький дивний об'єкт. Сонце не існуватиме вічно і людству доведеться шукати нову планету для життя.

Також Фокус писав про те, що будинки на Місяці та Марсі збираються вирощувати, і на це буде йти лише кілька місяців. NASA вклало 2 млн доларів у перспективне дослідження, яке забезпечить дахом людей на інших планетах.