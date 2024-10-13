Похмуре майбутнє Землі: Сонце перетвориться на маленький дивний об'єкт, коли це станеться

Сонце не існуватиме вічно і людству доведеться шукати нову планету для життя.

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Існуванню нашої планети протягом мільярдів років загрожували різні космічні об'єкти, зокрема астероїди і зірки, що пролітають дуже близько до нас. Але Земля пережила всі ці загрози і єдине, як вважають астрономи, що може її знищити — це те саме, що дало їй життя, тобто Сонце. Скільки ж часу залишилося в людства до того, як Сонце помре? Про це пише IFLScience.

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Два життя Сонця

Коли у нашої зірки закінчиться водень у ядрі для підтримки термоядерного синтезу, то Сонце перетвориться на дивний маленький щільний об'єкт під назвою білий карлик. Цікаво, що в стані білого карлика Сонце існуватиме набагато більше часу, ніж як зірка головної послідовності. Якщо вважати білий карлик як продовження життя Сонця, то в такому вигляді наша зірка проіснує ще приблизно 100 млрд років. Білі карлики дуже повільно остигають, при цьому вони виділяють енергію, створену протягом "першого життя" у стані зірки головної послідовності. Білі карлики часто називають мертвими зірками. Виходить, що зірка вважається "живою" поки вона може створювати енергію за допомогою термоядерного синтезу.

Тривалість життя Сонця

Тривалість життя зірок визначається їхньою масою. Що масивніша зірка, то швидше вона спалює водень у ядрі й то швидше помирає. Тому зірки з дуже великою масою живуть сотні мільйонів років і закінчують своє життя перетворенням на нейтронну зірку або чорну діру, коли відбувається вибух наднової.

Сонце не дуже масивна зірка, а тому наприкінці свого справжнього життя наша зірка перетвориться на білого карлика. Вважається, що такі, як Сонце зірки живуть приблизно 10 млрд років. Але у Сонця вже 4,5 млрд років залишилося позаду.

Вмираюче Сонце: що буде із Землею?

Перед тим, як Сонце помре і перетвориться на білого карлика, в ядрі зірки закінчиться водень і почнеться термоядерний синтез гелію і вуглецю. При цьому синтез водню триватиме в зовнішній оболонці зірки.

У такому стані Сонце збільшиться в розмірах і стане червоним гігантом. Це буде більш холодна і більш масивна зірка. У цей момент Сонце може повністю поглинути Землю, вважають деякі вчені. Хоча інша теорія передбачає, що наша планета виживе, але переміститься на більш далеку орбіту. У цьому разі Земля стане непридатною для життя, адже вона буде дуже гарячою через близьке розташування до червоного гіганта.

З іншого боку, деякі вчені вважають, що ще до цього, приблизно через 500 млн — 1 млрд років, Земля почне сильно нагріватися, адже Сонце почне виділяти дедалі більше тепла і світла. Якщо люди в майбутньому зможуть якось охолодити планету, то не доведеться її залишати, якщо ж ні, то доведеться шукати новий дім або в Сонячній системі, або за її межами.

Як уже писав Фокус, нещодавно на Сонці стався потужний спалах класу Х, який супроводжувався корональним викидом маси, що призвело до появи на Землі однієї з найсильніших геомагнітних бур.

Також Фокус писав про те, що астрономи отримали нові дивовижні фотографії Урана, найхолоднішої планети в Сонячній системі. Знімки зробили телескоп Хаббл, який обертається навколо Землі, і апарат NASA, який знаходиться на краю Сонячної системи.