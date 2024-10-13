Мрачное будущее Земли: Солнце превратится в маленький странный объект, когда это случится

Солнце не будет существовать вечно и человечеству придется искать новую планету для жизни.

Related video

Существованию нашей планеты в течение миллиардов лет угрожали разные космические объекты, в том числе астероиды и пролетающие очень близко к нам звезды. Но Земля пережила все эти угрозы и единственное, как считают астрономы, что может ее уничтожить — это то же самое, что дало ей жизнь, то есть Солнце. Сколько же времени осталось у человечества до того, как Солнце умрет? Об этом пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Две жизни Солнца

Когда у нашей звезды закончится водород в ядре для поддержания термоядерного синтеза, то Солнце превратится в странный маленький плотный объект под названием белый карлик. Интересно, что в состоянии белого карлика Солнце будет существовать намного больше времени, чем в качестве звезды главной последовательности. Если считать белый карлик как продолжение жизни Солнца, то в таком виде наша звезда просуществует еще примерно 100 млрд лет. Белые карлики очень медленно остывают, при этом они выделяют энергию, созданную в течение "первой жизни" в состоянии звезды главной последовательности. Белые карлики часто называют мертвыми звездами. Получается, что звезда считается "живой" пока она может создавать энергию с помощью термоядерного синтеза.

Продолжительность жизни Солнца

Продолжительность жизни звезд определяется их массой. Чем массивнее звезда, тем быстрее она сжигает водород в ядре и тем скорее умирает. Поэтому звезды с очень большой массой живут сотни миллионов лет и заканчивают свою жизни превращением в нейтронную звезду или черную дыру, когда происходит взрыв сверхновой.

Солнце не очень массивная звезда, а потому в конце своей настоящей жизни наша звезда превратится в белого карлика. Считается, что такие, как Солнце звезды живут примерно 10 млрд лет. Но у Солнца уже 4,5 млрд лет осталось позади.

Умирающее Солнце: что будет с Землей?

Перед тем, как Солнце умрет, и превратится в белого карлика, в ядре звезды закончится водород и начнется термоядерный синтез гелия и углерода. При этом синтез водорода будет продолжается во внешней оболочке звезды.

В таком состоянии Солнце увеличится в размерах и станет красным гигантом. Это будет более холодная и более массивная звезда. В этот момент Солнце может полностью поглотить Землю, считают некоторые ученые. Хотя другая теория предполагает, что наша планета выживет, но переместится на более далекую орбиту. В данном случае Земля станет непригодной для жизни, ведь она будет очень горячей из-за близкого расположения к красному гиганту.

С другой стороны, некоторые ученые считают, что еще до этого, примерно через 500 млн – 1 млрд лет, Земля станет сильно нагреваться, ведь Солнце начнет выделять все больше тепла и света. Если люди в будущем смогут как-то охладить планету, то не придется ее покидать, если же нет, то придется искать новый дом либо в Солнечной системе, либо за ее пределами.

Как уже писал Фокус, недавно на Солнце произошла мощная вспышка класса Х, которая сопровождалась корональным выбросом массы, что привело к появлению на Земле одной из самых сильных геомагнитных бурь.

Также Фокус писал о том, что астрономы получили новые удивительные фотографии Урана, самой холодной планеты в Солнечной системе. Снимки сделали телескоп Хаббл, который вращается вокруг Земли и аппарат NASA, который находится на краю Солнечной системы.