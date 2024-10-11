Загадочный гигант: получены новые снимки Урана из разных частей Солнечной системы (фото)

Исследование показывает, что необходимо для прямой съемки большого количества планет за пределами Солнечной системы.

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Телескоп Хаббл и космический аппарат "Новые горизонты" сделали совершенно разные фотографии загадочной седьмой планеты от Солнца – Урана. Самая холодная планета Солнечной системы сильно отличается на двух фотографиях. Телескоп Хаббл изучал ледяной гигант в высоком разрешении, в то время как зонд "Новые горизонты" увидел планету, как размытую каплю. Исследование, представленное учеными из Массачусетского технологического института, США, показывает, что необходимо для прямой съемки большого количества планет за пределами Солнечной системы, пишет Space.

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Хотя астрономы еще много не знают про Уран, он относительно хорошо изучен по сравнению с экзопланетами за пределами Солнечной системы. Ученые надеются, что новый способ наблюдения за Ураном поможет получить прямые изображения экзопланет, что сделать очень сложно.

Астрономы уже обнаружили более 6000 экзопланет и большинство из них были найдены с помощью провалов в свете их родных звезд. Очень мало экзопланет были обнаружены напрямую. И это связано с тем, что все они находятся очень далеко от нас. Поэтому, если даже астрономам удается получить прямые изображения экзопланеты, то она выглядит как крошечное пятно.

Уран является хорошим объектом при изучении экзопланет. Например, многие известные экзопланеты являются газовыми гигантами с составом, похожим на состав Урана. Кроме того, зонд "Новые горизонты" смог изучить Уран, когда ледяной гигант находился примерно в 10,5 млрд км от него. В то же время телескоп Хаббл проводил свои наблюдения, находясь на низкой околоземной орбите на расстоянии 2,7 млрд км от Урана.

Уран. Слева фотография телескопа Хаббл, справа - зонда "Новые горизонты"" Фото: NASA

По словам ученых, телескоп Хаббл дает контекст для того, что происходило с атмосферой Урана, когда ее наблюдал зонд "Новые горизонты". Он кстати находится далеко за орбитой Плутона, который космический аппарат изучал в 2015 году.

Один из вопросов, на который ученые хотят получить ответ касательно экзопланет, состоит в том, есть ли у них облака, похожие на облака планет Солнечной системы, особенно газовых и ледяных гигантов.

В Солнечной системе газовые гиганты Юпитер и Сатурн, а также ледяные гиганты Уран и Нептун имеют динамические атмосферы с изменяющимся облачным покровом. Но неизвестно, есть ли у похожих экзопланет такие же особенности.

Ученые использовали данные об облаках Урана, собранные с помощью телескопа Хаббл, чтобы проверить, что видел космический аппарат "Новые горизонты". Результаты показали, что яркость не менялась по мере вращения планеты, что указало на то, что характеристики облаков Урана не менялись в результате вращения планеты.

Уран. Фотография космического телескопа Уэбб Фото: NASA

Наблюдения зонда "Новые горизонты" также продемонстрировали, что когда планеты частично освещены своими звездами, они могут быть тусклее, чем предсказывалось. Также из наблюдений следует, что свет по-разному отражается атмосферами планет, когда они частично освещены звездами.

Как уже писал Фокус, в космосе обнаружено больше антиматерии, чем ожидалось и ученые считают, что во Вселенной есть неизвестная физика. По словам ученых, они не могут объяснить количество обнаруженных античастиц известными процессами во Вселенной.