Загадковий гігант: отримано нові знімки Урану з різних частин Сонячної системи (фото)

Дослідження показує, що необхідно для прямої зйомки великої кількості планет за межами Сонячної системи.

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Телескоп Габбл і космічний апарат "Нові горизонти" зробили абсолютно різні фотографії загадкової сьомої планети від Сонця — Урана. Найхолодніша планета Сонячної системи сильно відрізняється на двох фотографіях. Телескоп Габбл вивчав крижаний гігант у високій роздільній здатності, тоді як зонд "Нові горизонти" побачив планету, як розмиту краплю. Дослідження, представлене вченими з Массачусетського технологічного інституту, США, показує, що необхідно для прямої зйомки великої кількості планет за межами Сонячної системи, пише Space.

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Хоча астрономи ще багато не знають про Уран, він відносно добре вивчений порівняно з екзопланетами за межами Сонячної системи. Вчені сподіваються, що новий спосіб спостереження за Ураном допоможе отримати прямі зображення екзопланет, що зробити дуже складно.

Астрономи вже виявили понад 6000 екзопланет і більшість із них були знайдені за допомогою провалів у світлі їхніх рідних зірок. Дуже мало екзопланет було виявлено безпосередньо. І це пов'язано з тим, що всі вони знаходяться дуже далеко від нас. Тому, якщо навіть астрономам вдається отримати прямі зображення екзопланети, то вона виглядає як крихітна пляма.

Уран є хорошим об'єктом для вивчення екзопланет. Наприклад, багато відомих екзопланет є газовими гігантами зі складом, схожим на склад Урана. Крім того, зонд "Нові горизонти" зміг вивчити Уран, коли крижаний гігант перебував приблизно за 10,5 млрд км від нього. Водночас телескоп Габбл проводив свої спостереження, перебуваючи на низькій навколоземній орбіті на відстані 2,7 млрд км від Урана.

Уран. Ліворуч фотографія телескопа Хаббл, праворуч — зонда "Нові горизонти"" Фото: NASA

За словами вчених, телескоп Хаббл дає контекст для того, що відбувалося з атмосферою Урану, коли її спостерігав зонд "Нові горизонти". Він, до речі, знаходиться далеко за орбітою Плутона, який космічний апарат вивчав у 2015 році.

Одне із запитань, на яке вчені хочуть отримати відповідь щодо екзопланет, полягає в тому, чи є у них хмари, схожі на хмари планет Сонячної системи, особливо газових і крижаних гігантів.

У Сонячній системі газові гіганти Юпітер і Сатурн, а також крижані гіганти Уран і Нептун мають динамічні атмосфери з хмарним покривом, що змінюється. Але невідомо, чи є у схожих екзопланет такі ж особливості.

Вчені використовували дані про хмари Урану, зібрані за допомогою телескопа Хаббл, щоб перевірити, що бачив космічний апарат "Нові горизонти". Результати показали, що яскравість не змінювалася в міру обертання планети, що вказало на те, що характеристики хмар Урану не змінювалися внаслідок обертання планети.

Уран. Фотографія космічного телескопа Вебб Фото: NASA

Спостереження зонда "Нові горизонти" також продемонстрували, що коли планети частково освітлені своїми зірками, вони можуть бути тьмянішими, ніж передбачалося. Також зі спостережень випливає, що світло по-різному відбивається атмосферами планет, коли вони частково освітлені зірками.

Як уже писав Фокус, у космосі виявлено більше антиматерії, ніж очікувалося і вчені вважають, що у Всесвіті є невідома фізика. За словами вчених, вони не можуть пояснити кількість виявлених античастинок відомими процесами у Всесвіті.