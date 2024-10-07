Будинки на Місяці та Марсі збираються вирощувати: на це витрачатиметься лише кілька місяців

NASA вклала 2 млн доларів у перспективне дослідження, яке забезпечить помешканням людей на інших планетах.

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У NASA серйозно замислилися над вирощуванням конструкцій на Місяці та Марсі, в яких, зрештою, зможуть оселитися люди, пише Futurism.

Американське космічне агентство уклало контракт на суму 2 млн доларів із групою експертів із Дослідницького центру Еймса NASA. Агентство вклало гроші в розробку "мікотектури" — використання матеріалів на основі грибів у будівельних цілях.

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Такі футуристичні варіанти розглядаються NASA тому, що запуск традиційних будівельних матеріалів у космос коштуватиме дуже дорого.

Архітектор Кріс Маурер, який входить до дослідницької групи, каже, що спори грибів можна змішати з місячними матеріалами, такими як вода і реголіт. З цієї суміші можна буде виготовити цеглу, виробництво якої обійдеться в рази дешевше.

Попередні дослідження вже показали, що такі будівельні блоки з грибів навіть зможуть відбивати більшу частину космічної радіації та захистити людей від екстремальних температур. Особливо привабливим вбачається те, що такі будматеріали можна буде виростити лише за один-два місяці.

Вирощування будинку з грибів на Місяці почнеться з відправки та приземлення на супутник Землі спеціального паковання. На поверхні воно почне надуватися і рости в розмірах, щоб усередині могли змішатися спори грибів, вода і водорості, з яких у підсумку сформується зовнішня оболонка житла.

Ранні експерименти вже показали ефективність цього методу на Землі, але на іншій планеті або супутнику реальність може виявитися зовсім іншою.

Група дослідників під керівництвом старшого наукового співробітника NASA Ames Лінн Ротшильд збирається перевірити свій метод за межами Землі. Вчені хочуть відправити в космос концептуальну модель свого винаходу 2028 року, разом із запуском комерційної космічної станції Starlab.

"Загалом, є технологічні ризики. Чи буде структура достатньо міцною, чи справді вона зможе забезпечити захист для людей, чи зможе вона взагалі вирости?", — каже Ротшильд.

Нагадаємо, астронавт NASA на орбітальній станції готує основу для майбутньої бази на Місяці. Учені хочуть, щоб астронавти будували необхідні приміщення на Місяці з використанням місцевих ресурсів.