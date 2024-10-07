Дома на Луне и Марсе собираются выращивать: на это будет уходить всего несколько месяцев

NASA вложила 2 млн долларов в перспективное исследование, которое обеспечит кровом людей на других планетах.

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В NASA серьезно задумались над выращиванием конструкций на Луне и Марсе, в которых в конечном итоге, смогут поселиться люди, пишет Futurism.

Американское космическое агентство заключило контракт на сумму в 2 млн долларов с группой экспертов из Исследовательского центра Эймса NASA. Агентство вложило деньги в разработку "микотектуры" — использование материалов на основе грибов в строительных целях.

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Такие футуристические варианты рассматриваются NASA потому, как запуск традиционных строительных материалов в космос будет стоить очень дорого.

Архитектор Крис Маурер, который входит в исследовательскую группу, говорит, что споры грибов можно смешать с лунным материалами, такими как вода и реголит. Из этой смеси можно будет изготовить кирпичи, производство которых обойдется в разы дешевле.

Предварительные исследования уже показали, что такие строительные блоки из грибов даже смогут отражать большую часть космической радиации и защитить людей от экстремальных температур. Особенно привлекательным выглядит, что такие стройматериалы можно будет вырастить всего за один-два месяца.

Выращивание дома из грибов на Луне начнется с отправки и приземления на спутник Земли специальной упаковки. На поверхности она начнет надуваться и расти в размерах, чтобы внутри могли смешаться споры грибов, вода и водоросли, из которых в итоге, сформируется внешняя оболочка жилища.

Ранние эксперименты уже показали эффективность данного метода на Земле, но на другой планете или спутнике реальность может оказаться совсем другой.

Группа исследователей под руководством старшего научного сотрудника NASA Ames Линн Ротшильд собирается проверить свой метод за пределами Земли. Ученые хотят отправить в космос концептуальную модель своего изобретения в 2028 году, вместе с запуском коммерческой космической станции Starlab.

"В целом, существуют технологические риски. Будет ли структура достаточно прочной, действительно ли она сможет обеспечить защиту для людей, сможет ли она вообще вырасти?", — говорит Ротшильд.

Напомним, астронавт NASA на орбитальной станции готовит основу для будущей базы на Луне. Ученые хотят, чтобы астронавты строили необходимые помещения на Луне с использованием местных ресурсов.