Заміна для МКС: компанія зі США представила проєкт нової космічної станції (фото)
Компанія Vast Space хоче отримати фінансування від NASA, щоб створити комерційну дослідницьку станцію на орбіті.
Американська компанія Vast Space представила проєкт майбутньої орбітальної станції Haven-2, яка може стати заміною Міжнародної космічної станції (МКС), після того, як останню буде виведено з експлуатації 2031 року, пише SpaceNews.
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NASA планує спустити з орбіти МКС у 2031 році, а тому вже кілька років приватні компанії, які отримали фінансування NASA, розробляють проєкти нової комерційної космічної станції. Серед них і компанія Vast Space. NASA у 2026 році має обрати два найкращі проєкти, які отримають подальше фінансування. Водночас Vast Space залучає й інші інвестиції в надії створити повноцінну космічну станцію Haven-2 вже на початку наступного десятиліття.
Поки що компанія Vast Space має намір відправити на низьку навколоземну орбіту одномодульну космічну станцію Haven-1 у 2025 році. Планується, що там протягом короткого часу зможуть перебувати астронавти NASA. Ця станція є попередником більшого орбітального проєкту Haven-2.
Vast Space планує відправити в космос перший модуль станції Haven-2 на ракеті-носії Falcon Heavy компанії SpaceX у 2028 році. Цей модуль буде більшим, ніж Haven-1 і матиме стикувальні порти.
Потім планується відправити на орбіту ще три модулі у 2029 і 2030 роках. Усі чотири модулі будуть ідентичними, але оснащені різними лабораторними приміщеннями і разом вони мають утворити одну лінію в зібраному вигляді.
У 2030 році на ракеті Starship компанії SpaceX на орбіту планують вивести більший модуль нової космічної станції, який буде основним. У ньому буде розміщено шлюз для виходу астронавтів у відкритий космос. Також модуль матиме роботизований маніпулятор для допомоги в стикуванні космічних кораблів.
Після цього Vast Space збирається відправити в космос ще 4 модулі і таким чином станція Haven-2 буде повністю зібрана в 2032 році. Один із нових модулів матиме панорамний купол для спостереження за Землею і космосом, який буде набагато більшим, ніж є зараз на МКС.
Vast Space змагається з компаніями Axiom Space, Blue Origin і Starlab Space за право створити наступника МКС. Потенційно два переможці можуть отримати 2 млрд доларів від NASA у 2026 році для подальшого розроблення нового космічного аванпосту.
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