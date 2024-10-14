Перший політ людини на Марс: коли це буде і які таємниці планети хоче розкрити NASA (фото)

Марс є дуже цікавою планетою, яка зберігає ще багато загадок. Саме пілотована місія на Червону планету допоможе їх розгадати.

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NASA планує вже приблизно у 2035 році відправити перших астронавтів на Марс. Але спочатку потрібно успішно реалізувати повторну висадку людини на Місяць у 2026 році. Саме пілотована місія на Червону планету зможе розкрити геологічні таємниці Марса, а також допоможе з'ясувати, чи була ця планета населена і, чи є там життя зараз, пише Inverse.

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Перша подорож астронавтів на Марс може відбутися вже у 2035 році. Принаймні у NASA є такі плани. Політ в один бік на відстань 400 млн км займе приблизно 6-7 місяців. Астронавти можуть провести до 500 днів на поверхні Червоної планети, перш ніж вирушить назад на Землю.

Своєрідним тренуванням перед польотом на Марс для NASA має стати успішна повторна висадка астронавтів на Місяць, яка згідно з планом, відбудеться 2026 року. Потім мають бути ще кілька відвідувань Місяця, під час яких буде створено постійну місячну базу. Учені вважають, що дослідження й освоєння Місяця допоможе краще підготуватися до першого пілотованого польоту на Марс.

Перша подорож астронавтів на Марс може відбутися вже у 2035 році Фото: NASA/JPL

Крім того, що перша висадка людини на Марс сама по собі є неймовірною подією, ця місія допоможе розкрити деякі з найголовніших таємниць планети. Наприклад, потрібно з'ясувати, чому Марс має саме такий вигляд, як зараз, і чи було там життя в далекому минулому, і чи існує воно зараз.

Вчених дуже цікавить геологія та атмосфера Марса. Червона планета утворилася приблизно 4,6 млрд років тому. А 3,8 млрд років тому, коли на Землі з'явилося життя, Марс був дуже схожий на нашу планету. На його поверхні було багато рідкої води у вигляді океанів, озер і річок, а також у нього була більш щільна атмосфера.

Вчені вже виявили ознаки існування стародавніх річок, озер і океанів на Марсі, а на північному і південному полюсі планети є вода у вигляді льоду, покрита шаром замерзлого вуглекислого газу. Атмосфера Марса зараз дуже тонка і складається приблизно на 95% з вуглекислого газу. При цьому вона наповнена частинками пилу з поверхні, що надає атмосфері Марса характерного червоного кольору.

Поверхня Марса дуже різноманітна Фото: NASA

Завдяки марсоходам учені отримали багато даних про геологію Марса, але саме люди зможуть розкрити ще більше геологічних загадок планети. Наприклад, відомо, що північна і південна півкулі Марса сильно відрізняються одна від одної. Більша частина північної півкулі планети розташована на 3-6 км нижче, ніж поверхня південної.

На Марсі знаходяться найбільші вулкани в Сонячній системі, а поверхня планети усіяна численними кратерами, які утворилися на початку історії планети. Саме астронавти зможуть з'ясувати, як відбувалася геологічна еволюція Марса.

Також астронавти можуть з'ясувати чому Марс перетворився на неживу планету, хоча там були умови для створення життя. Ще одне питання, яке потребує відповіді, полягає в тому, як Марс втратив рідку воду на поверхні і як зникла більша частина його щільної товстої атмосфери.

NASA планує використовувати для доставки астронавтів на Марс космічний корабель Orion, який виводить у космос потужна ракета-носій Space Launch System. І корабель, і ракета вже пройшли випробування в реальних умовах 2022 року, коли NASA відправило в політ навколо Місяця безпілотну місію. Ця ж пара транспортних засобів має доставити астронавтів на Місяць через 2 роки.

Ракета Space Launch System Фото: NASA

Як уже писав Фокус, компанія зі США представила проєкт нової космічної станції, яка може замінити МКС. Компанія Vast Space хоче отримати фінансування від NASA, щоб створити комерційну дослідницьку станцію на орбіті.

Також Фокус писав про те, що за допомогою марсохода Curiosity вчені виявили можливі причини того, чому Марс перестав бути населеною планетою.