Як Марс став непридатним для життя: марсохід NASA зробив важливе відкриття на Червоній планеті

Учені з'ясували, як змінився клімат на Марсі, що перетворило планету з потенційно придатного для життя світу на світ, де життя не може існувати.

Марсохід NASA Curiosity провів за допомогою своїх приладів нове вивчення складу марсіанських каменів у кратері Гейл. Зокрема, він виміряв ізотопний склад карбонатів, або багатих вуглецем мінералів на поверхні Марса. У результаті вчені з'ясували, як змінився клімат Марса в далекому минулому і яким чином Червона планета стала непридатною для життя в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Phys.

Ізотопи являють собою легкі та важкі версії різних хімічних елементів. Вчені вивчають карбонати, адже вони можуть багато розповісти про клімат планети. Ці мінерали можуть зберегти інформацію про те середовище, в якому вони утворилися, включно з температурою, кислотністю води, а також складом води й атмосфери.

За словами вчених, на Марсі, де колись було багато води, у міру її випаровування легкі версії вуглецю і кисню відлітали в атмосферу з поверхні. А важчі версії накопичувалися в карбонатах.

Дослідження показало, що карбонати, вивчені марсоходом Curiosity, утворилася в кліматі, який міг підтримувати тільки рідку воду, яка була тимчасовим явищем. Результати показали, що мінерали були створені не в середовищі, яке могло б підтримувати життя на поверхні, але це не виключає того, що таке життя могло існувати під поверхнею. З іншого боку, вчені вважають, що марсіанське життя могло існувати, але зникло до появи досліджуваних карбонатів.

Автори дослідження запропонували два способи формування карбонатів на Марсі:

у першому варіанті, карбонатні породи були створені протягом циклів "вологість-сухість";

у другому варіанті карбонати були створені в дуже солоній воді в холодних умовах, які сприяли утворенню льоду.

За словами вчених, ці варіанти показують два різні типи кліматичних умов, які представляють різні сценарії населеності Червоної планети.

Цикли "вологість-сухість" вказують на наявність на Марсі чергування придатних і менш придатних для життя умов. Сценарій із холодним кліматом передбачає існування води у вигляді солоного льоду, де ще менше придатних для життя умов.

Вчені з'ясували, що в карбонатах на Марсі набагато більше важких ізотопів, ніж у таких самих мінералах на Землі. Хоча випаровування води може спричинити сильну зміну ізотопів кисню на Землі, зміни, виявлені на Марсі, були вдвічі-втричі більшими. Вчені з цього роблять висновок, що на Марсі відбувалося дуже сильне випаровування води.

