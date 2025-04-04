Високі температури, які вплинуть на врожай: кліматолог дала прогноз на літо в Україні

В Україні літо-2025 очікується спекотним і пожежонебезпечним. Також передбачається, що суха погода негативно позначиться на врожаї.

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Про це повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух в інтерв'ю Главкому.

За її словами, робити остаточні висновки щодо літніх температур поки що зарано, втім вже є передумови до того, що навесні та влітку буде пожежонебезпечно.

"Про це ще зарано судити. Пожежна небезпека — так, може бути вищою. І навесні, і влітку. Бо вже зараз є певні передумови для утворення пожежонебезпечного періоду", — сказала вона.

Кліматолог зауважила, що зміни клімату та підвищення температури очікувано вплинуть на врожайність ключових культур в Україні.

"В червні, коли картопля починає нарощувати масу, температура ґрунту повинна бути не надто високою, бо картопля просто "спечеться", тобто почне гнити. На українському півдні для вирощування картоплі вже зараз склалися несприятливі умови. Потрібно або змінювати терміни посадки, або технології вирощування", — каже експертка.

Вона додала, що спека також може позначитися на огірках та капусті, оскільки ці культури потребують вологості.

Нагадаємо, що 6-7 квітня в Україну прийде похолодання і сильний сніг. У деяких регіонах сніговий покрив сягатиме 15 см. За прогнозами Укргідрометцентру, через прихід арктичного повітря та активний циклон на частині території України очікується значне погіршення погоди.