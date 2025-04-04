Высокие температуры, которые повлияют на урожай: климатолог дала прогноз на лето в Украине

В Украине лето-2025 ожидается жарким и пожароопасным. Также предполагается, что сухая погода негативно скажется на урожае.

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Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух в интервью Главкому.

По ее словам, делать окончательные выводы относительно летних температур пока рано, впрочем уже есть предпосылки к тому, что весной и летом будет пожароопасно.

"Об этом еще рано судить. Пожарная опасность — да, может быть выше. И весной, и летом. Потому что уже сейчас есть определенные предпосылки для образования пожароопасного периода", — сказала она.

Климатолог отметила, что изменения климата и повышение температуры ожидаемо повлияют на урожайность ключевых культур в Украине.

"В июне, когда картофель начинает наращивать массу, температура почвы должна быть не слишком высокой, потому что картофель просто "испечется", то есть начнет гнить. На украинском юге для выращивания картофеля уже сейчас сложились неблагоприятные условия. Нужно или менять сроки посадки, или технологии выращивания", — говорит эксперт.

Она добавила, что жара также может сказаться на огурцах и капусте, поскольку эти культуры нуждаются во влажности.

Напомним, что 6-7 апреля в Украину придет похолодание и сильный снег. В некоторых регионах снежный покров будет достигать 15 см. По прогнозам Укргидрометцентра, из-за прихода арктического воздуха и активного циклона на части территории Украины ожидается значительное ухудшение погоды.