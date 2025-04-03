В Украину идет похолодание и снегопады: что известно

По прогнозам Укргидрометцентра, 6 -7 апреля из-за прихода арктического воздуха и активного циклона на части территории Украины ожидается значительное ухудшение погоды.

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Об этом сообщили в ГСЧС.

Синоптики предупреждают о сильном снеге и мокром снеге, особенно в западных областях, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. В некоторых районах снежный покров может достигать 15 см. На дорогах прогнозируется гололедица, что усложнит движение транспорта.

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, особенно в западных регионах, что может привести к падению деревьев и обрыву линий электропередач. Ожидается значительное снижение температуры: ночью столбики термометров опустятся до 0...-6, а в Карпатах — до -10.

Похолодание продлится до 10 апреля. Заморозки ночью распространятся на большинство территории Украины, а дневная температура будет оставаться ниже сезонной нормы.

Из-за сложных погодных условий возможны перебои в работе транспорта, энергетических и коммунальных служб. Водителям следует быть особенно осторожными на дорогах, поскольку гололедица и снегопады могут вызвать аварийные ситуации.

Спасатели уже предостерегают, чтобы украинцы были внимательными, соблюдали правила безопасности и следили за обновлениями прогноза погоды.

Напомним, на выходных 5-6 апреля в Украине начнется новый атмосферный процесс, придет другая, свежая воздушная масса — поэтому ожидается похолодание, усиление ветра до штормового и мокрый снег.

Также Фокус писал о погоде в Украине в апреле 2025: к нам идет циклон с дождями, снегом и заморозками.