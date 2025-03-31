Заморозки, дожди и снег: где удивит погода в апреле (карта)

В начале апреля 2025 года тепла 20+ градусов можно не ожидать. Наступает влажный период с атмосферными фронтами и циклонами.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко 31 марта.

Теплая погода побудет в восточных областях, на юге, преимущественно в центральной части. В целом в Украину идет влажный период, он уже пришел кое-куда, с атмосферными фронтами и циклонами.

Погода в Украине на завтра, 1 апреля

Первого апреля, во вторник, из-за циклона на северо-востоке Украины пройдут дожди: в северных областях, в западных, также будут осадки на Харьковщине.

В центральной части Украины 1 апреля днем без существенных осадков, в южной части — сухо, возможна солнечная погода.

На севере Украины ожидается +8+12 градусов.

В западных областях +10+14 градусов.

В центральной части +12+16 градусов.

В восточных областях +14+17 градусов.

На юге воздух прогреется до +14+19 градусов.

Погода в Киеве на завтра, 1 апреля

В столицу апрель придет с дождями. Температура воздуха во вторник в течение дня будет колебаться около +9+11 градусов.

Похолодание в Украине в апреле

С 5 по 9 апреля в Украине ожидается постепенное похолодание — сначала на севере, западе и в центре. До востока и юга снижение температуры воздуха дойдет примерно 7-8 апреля.

В Украину в апреле 2025 года идет циклон Фото: Telegram/Наталка Діденко

Более того, 7-9 апреля в западных, северных областях и местами в центральных возможны заморозки.

А 6-7 апреля, по предварительному прогнозу, из-за циклона в сочетании с низкой температурой воздуха, есть вероятность снега в западных, северных и частично центральных областях.

"Это предварительный прогноз, однако стоит все же составить свои планы заранее. И внимательно следить за ежедневными прогнозами погоды", — отметила Наталья Диденко, посоветовав не прятать зонтики и теплую одежду.

Напомним, где в Украине выпадет снег в начале апреля 2025 года.

Также Фокус писал о том, что 31 марта стало известно о том, что в Ровно с апреля ограничат водоснабжение из-за финансовых проблем водоканала. Таким образом у части потребителей в это время может не быть нормального напора воды, а на верхних этажах многоэтажек вода может исчезать полностью.