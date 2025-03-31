Где в Украине выпадет снег: синоптик поделился прогнозом погоды на неделю

В Украине с 31 марта по 6 апреля ожидается неустойчивая погода с осадками и похолоданием. Некоторые области завалит снегом, при этом температура воздуха снизится.

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Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич на Meteoprog.ua. Он отметил, что временами осадки могут быть значительными. Только в юго-восточной половине страны температура может остаться на достаточно высоком уровне.

Прогноз погоды на неделю

В понедельник, 31 марта, в большинстве областей Украины ожидается облачная и неустойчивая погода. В этот день пройдут дожди, в восточных областях днем местами значительные. Без существенных осадков будет только в юго-западных областях.

Местами ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений, на Левобережье юго-восточный, 3 — 8 м/с. Столбик термометра ночью поднимется до +4...+9 °С, днем +7...+12 °С, в южных и центральных областях +12...+17 °С.

На следующий день, во вторник, 1 апреля, в северных, западных и местами центральных областях пройдут небольшие, временами умеренные дожди. В юго-восточной части страны будет без существенных осадков.

По информации синоптика, местами по стране возможен туман. Ветер на Левобережье западный, на Правобережье северный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +4...+9 °С, днем в северных и западных регионах +7...+12 °С, на остальной территории Украины +13...+18 °С.

Ночью среды, 2 апреля, в северных и западных областях, а днем в Приазовье и Крыму ожидаются дожди, остальные регионы будут без существенных осадков. Умеренный, временами сильный мокрый снег может быть в Карпатах.

В этот день будет преимущественно северный ветер, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, днем в северных и западных регионах +8...+13 °С, на остальной территории Украины +12...+17 °С.

Дождливая погода сохранится в Крыму и Приазовье в четверг, 3 апреля. В остальных регионах Украины под влиянием гребня антициклона осадков не предвидится.

Ветер в этот день будет северный / северо-восточный, 7 — 12 м/с, на юге местами порывы, 15 — 20 м/с. По информации Игоря Кибальчича, температура воздуха ночью составит +1...+7 °С, на юге местами до +10 °С; днем +12...+17 °С.

Малооблачная погода, без осадков ожидается на всей территории Украины в пятницу, 4 апреля. Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 °С, днем +13...+18 °С.

В субботу, 5 апреля, ночью в западных и северных областях, днем на большей части территории страны, кроме Крыма и Приазовья, пройдут дожди, в западных и северных областях — с мокрым снегом. В этот день ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем в западных и северных областях +2...+7 °С, в остальных регионах страны +10...+18 °С, на юге Одесской области до +20 °С.

Неустойчивая и холодная погода ожидается в воскресенье, 6 апреля. В этот день пройдут дожди, в западных и северных областях преимущественно мокрый снег. Синоптик отмечает, что местами осадки будут значительными.

Он добавил, что ветер в этот день ожидается южный, с переходом на северный, 7 — 12 м/с, местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха в северных и западных областях ночью -4...+1 °С, днем -1...+4 °С; в южных и восточных регионах ночью +3...+8 °С, днем +12...+17 °С.

Напомним, 28 марта синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что апрель должен порадовать весенним теплом. Он отмечал, что температура будет выше, чем обычно, а местами необычно много дождей.

Добавим, что Фокус подготовил полный список церковных праздников на каждый день в апреле 2025 года. В частности, Вербное воскресенье будем отмечать 13 апреля, а светлый праздник Пасхи — 20 апреля.