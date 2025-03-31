Де в Україні випаде сніг: синоптик поділився прогнозом погоди на тиждень

В Україні з 31 березня по 6 квітня очікується нестійка погода з опадами й похолоданням. Деякі області завалить снігом, при цьому температура повітря знизиться.

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Про це повідомляє синоптик Ігор Кибальчич на Meteoprog.ua. Він зазначив, що часом опади можуть бути значними. Лише у південно-східній половині країни температура може залишитись на досить високому рівні.

Прогноз погоди на тиждень

У понеділок, 31 березня, у більшості областей України очікується хмарна та нестійка погода. Цього дня пройдуть дощі, у східних областях вдень місцями значні. Без істотних опадів буде лише у південно-західних областях.

Місцями вночі та вранці можливий туман. Вітер змінних напрямків, на Лівобережжі південно-східний, 3 — 8 м/с. Стовпчик термометра вночі підніметься до +4…+9 °С, вдень +7…+12 °С, у південних та центральних областях +12…+17 °С.

Наступного дня, у вівторок, 1 квітня, у північних, західних та місцями центральних областях пройдуть невеликі, часом помірні дощі. У південно-східній частині країни буде без істотних опадів.

За інформацією синоптика, подекуди по країні можливий туман. Вітер на Лівобережжі західний, на Правобережжі північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +4…+9 °С, вдень у північних та західних регіонах +7…+12 °С, на решті України +13…+18 °С.

Вночі середи, 2 квітня, у північних та західних областях, а вдень у Приазов'ї та Криму очікуються дощі, решта регіонів буде без істотних опадів. Помірний, часом сильний мокрий сніг може бути в Карпатах.

Цього дня буде переважно північний вітер, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень у північних та західних регіонах +8…+13 °С, на решті України +12…+17 °С.

Дощова погода збережеться у Криму та Приазов'ї в четвер, 3 квітня. В решті регіонів України під впливом гребеня антициклону опадів не передбачається.

Вітер цього дня буде північний / північно-східний, 7 — 12 м/с, на півдні місцями пориви, 15 — 20 м/с. За інформацією Ігоря Кибальчича, пемпература повітря вночі становитиме +1…+7 °С, на півдні місцями до +10 °С; вдень +12…+17 °С.

Малохмарна погода, без опадів очікується на всій території України у п'ятницю, 4 квітня. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+7 °С, вдень +13…+18 °С.

У суботу, 5 квітня, вночі у західних та північних областях, вдень на більшій частині території країни, крім Криму та Приазов'я, пройдуть дощі, у західних та північних областях — із мокрим снігом. Цього дня вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень у західних та північних областях +2…+7 °С, в інших регіонах країни +10…+18 °С, на півдні Одещини до +20 °С.

Нестійка та холодна погода очікується у неділю, 6 квітня. Цього дня пройдуть дощі, у західних та північних областях переважно мокрий сніг. Синоптик зазначає, що подекуди опади будуть значними.

Він додав, що вітер цього дня очікується південний, із переходом на північний, 7 – 12 м/с, місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в північних та західних областях вночі -4…+1 °С, вдень -1…+4 °С; у південних та східних регіонах вночі +3…+8 °С, вдень +12…+17 °С.

Нагадаємо, 28 березня синоптик Ігор Кібальчич зазначав, що квітень має порадувати весняним теплом. Він зазначав, що температура буде вищою, ніж зазвичай, а місцями незвично багато дощитиме.

Додамо, що Фокус підготував повний список церковних свят на кожен день у квітні 2025 року. Зокрема, Вербну неділю відзначатимемо 13 квітня, а світле свято Великодня — 20 квітня.