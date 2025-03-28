В Україні може випасти сніг: яка буде погода у квітні 2025, — синоптики

У порівнянні з березнем квітень не принесе у країну так багато рекордів. Однак температура буде вищою, ніж зазвичай, а місцями випаде незвично багато дощитиме.

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До початку квітня в Україні прогнозують різке похолодання. Однак у сам квітень має порадувати весняним теплом. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Погода на місяць: у квітні потепліє

Квітень загалом буде теплішим, ніж зазвичай. Однак це перевищення норми не буде таким значним, як у березні — приблизно на 1,5-2,7 градуса.

"У зв'язку зі збільшенням середньої температури, прискоряться процеси вегетації всіх видів рослин, тому у разі короткочасних вторгнень холоду вже є сенс говорити не про морози, а про заморозки — тобто зниження температури повітря нижче 0°C на тлі додатної середньодобової температури", — спрогнозував Кібальчич.

Погода на місяць: де будуть опади

Опади нерівномірно розподіляться Україною. Загалом їхня кількість відповідатиме нормі, але дощів може випасти більше, ніж зазвичай, на лівобережній частині країни. У цьому випадку йдеться про перевищення норми на 20-50%.

"Імовірність випадання снігу цього року протягом усього квітня оцінюється як досить низька на рівнинній місцевості, проте у Карпатах він періодично спостерігатиметься, що для цього регіону є нормою", — зауважив експерт.

Погода на місяць: яка буде температура

Синоптикиня Віра Балабух у коментарі УНІАН розповіла, що у північних регіонах квітень може бути незвично теплим — температура більше відповідатиме показникам, характерним для півдня, зокрема Одещини та Миколаївщини.

Середня температура у південних регіонах коливатиметься у межах від +12 до +14 градусів, а у північних — від +10 до +11. Шанси на аномальні похолодання Балабух оцінила у не вище як 20%. З її слів, якщо температура і знижуватиметься, це буде не дуже інтенсивно і короткочасно.

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