Від +3 до +15: синоптикиня розповіла, яких "кульбітів" варто днями очікувати від погоди

Щодня погода в різних регіонах буде змінюватись, розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Майже на всій території України опадів не очікується, однак 28 березня деяким областям варто готуватись до дощу.

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В Україні з 28 березня по 1 квітня в низці областей можливе різке похолодання, інші регіони можуть очікувати потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Чого очікувати від погоди з 28 березня до 1 квітня

В п'ятницю, 28 березня, в Україні по всій Україні очікується тепла погода. Стовпчик термометра підніметься до +12…+18, на півдні — місцями до +20 градусів.

На сході та північному сході можливі дощі. Однак на значній частині території України без істотних опадів.

В суботу, 29 березня, вдень температура повітря буде +12…+18 градусів.

"30-го березня — різке похолодання на півночі, заході, на Черкащині, Вінниччині, Полтавщині, Харківщині — до +8…+13 градусів. На решті території в неділю ще буде тепло", — додала фахівчиня.

Там, де було холодно, потеплішає 31 березня. Однак ненадовго: 1 квітня очікується похолодання на заході, півночі та в центрі.

Погода в столиці

У Києві вночі 28 березня очікується прохолодна погода. Стовпчик показуватиме +3…+5, вдень потепліє до +15 градусів.

Наступного дня, в суботу, 29 березня очікується тепла погода. Однак в неділю варто готуватись до дощу та різкого похолодання.

На думку астрологів, період до 30 березня буде насиченим у фінансовому плані для багатьох знаків Зодіаку. Можливі навіть вдалі угоди, які принесуть прибуток у довгостроковій перспективі.

Фахівці також зазначали, що до кінця березня 2025 року деяким знакам Зодіаку варто відпустити всі образи і розчарування. В цей період їм також помиритися з близькими людьми.