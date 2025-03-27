От +3 до +15: синоптик рассказала, каких "кульбитов" стоит на днях ожидать от погоды

Ежедневно погода в разных регионах будет меняться, рассказала синоптик Наталья Диденко. Почти на всей территории Украины осадков не ожидается, однако 28 марта некоторым областям стоит готовиться к дождю.

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В Украине с 28 марта по 1 апреля в ряде областей возможно резкое похолодание, другие регионы могут ожидать потепления. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Чего ожидать от погоды с 28 марта по 1 апреля

В пятницу, 28 марта, в Украине по всей Украине ожидается теплая погода. Столбик термометра поднимется до +12...+18, на юге — местами до +20 градусов.

На востоке и северо-востоке возможны дожди. Однако на значительной части территории Украины без существенных осадков.

В субботу, 29 марта, днем температура воздуха будет +12...+18 градусов.

"30-го марта — резкое похолодание на севере, западе, в Черкасской, Винницкой, Полтавской, Харьковской областях — до +8...+13 градусов. На остальной территории в воскресенье еще будет тепло", — добавила специалист.

Там, где было холодно, потеплеет 31 марта. Однако ненадолго: 1 апреля ожидается похолодание на западе, севере и в центре.

Погода в столице

В Киеве ночью 28 марта ожидается прохладная погода. Столбик будет показывать +3...+5, днем потеплеет до +15 градусов.

На следующий день, в субботу, 29 марта ожидается теплая погода. Однако в воскресенье стоит готовиться к дождю и резкому похолоданию.

По мнению астрологов, период до 30 марта будет насыщенным в финансовом плане для многих знаков Зодиака. Возможны даже удачные сделки, которые принесут прибыль в долгосрочной перспективе.

Специалисты также отмечали, что до конца марта 2025 года некоторым знакам Зодиака стоит отпустить все обиды и разочарования. В этот период им также стоит помириться с близкими людьми.