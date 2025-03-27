Рада узаконила право батьків з дітьми на дистанційну роботу: подробиці

295 депутатів проголосували за внесення змін до Кодексу законів про працю України з метою покращення правового регулювання окремих аспектів надомної та дистанційної роботи.

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Депутати зосередили увагу на ситуації, коли заклади загальної середньої освіти вимушені працювати в змішаному режимі навчання (очно-дистанційному), що створює труднощі для батьків, які одночасно перебувають на роботі під час дистанційного навчання дітей. Інформація про ухвалення закону №10164-1 розміщена на офіційному сайті парламенту.

Депутати вирішили це питання, доповнивши Кодекс законів про працю України положеннями, які дозволяють (за згодою з роботодавцем) перевести одного з батьків на надомну або дистанційну роботу, якщо дитина до 14 років навчається дистанційно.

Закон також врегулював питання направлення надомних та дистанційних працівників у службові відрядження. Через правову прогалину у цьому аспекті, надомні та дистанційні працівники разом з роботодавцями зіштовхувалися з труднощами з боку контролюючих органів при оформленні відряджень, нарахуванні та виплаті компенсацій.

Встановлено, що умови направлення працівника, який працює дистанційно, у відрядження мають визначатися трудовим договором, укладеним для дистанційної роботи.

Варто нагадати, що Всеукраїнська аграрна рада повідомила про можливі зміни цін на яйця в Україні. Ймовірно, ціни коливатимуться через підвищений попит перед Великоднем.

Також Фокус писав про те, що є законні способи знизити суми в платіжках за комунальні послуги. Але оплата за опалення, обслуговування будинку та електроенергію є обов'язковою для всіх громадян України.