Знову зростуть: в Україні зміняться ціни на яйця, – Всеукраїнська аграрна рада

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що у найближчі місяці ціни на яйця в Україні, ймовірно, будуть варіюватися через підвищений попит перед Великоднем.

Related video

У 2025 році в Україні ціни на продукти, ймовірно, продовжать зростати через низку причин, включаючи інфляцію, природні катастрофи та обмежений внутрішній врожай. Ціни на яйця також можуть коливатися в найближчі місяці через підвищений попит перед Великоднем. Однак після стабілізації погодних умов очікується зниження цін на яйця на 20-30%. Про це у коментарі "РБК-Україна" повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Він зазначає, що ціни на яйця різко зросли восени минулого року, а взимку темпи зростання трохи зменшились. Однак з наближенням Великодня на ринку яєць очікується нове подорожчання на рівні 10%, що, за словами експертів, буде спричинене підвищеним попитом на цей продукт.

Він також зазначає, що останнім часом значно подорожчали корми для курей, а також вартість утримання птиці взимку, оскільки необхідно обігрівати приміщення, в якому вони перебувають.

"Зараз, коли закінчується старий урожай і ще не почався новий, то ціни на зернову групу не опускаються, а це теж один із факторів, який впливає на вартість яєць", — сказав Марчук.

За його словами, з настанням стабільного тепла, орієнтовно наприкінці квітня, коли пропозиція від домашніх господарств збільшиться, ціна на яйця поступово почне знижуватися, і може знизитися на 20-30% від нинішньої вартості.

Загалом, українці повинні очікувати подальше підвищення цін на ряд продуктів, таких як хліб, м'ясо та овочі для борщу. Проте з наближенням літнього сезону та збільшенням пропозиції на ринку ситуація може стабілізуватися, і ціни на деякі продукти знизяться.

У цьому контексті, аграрії наголошують на важливості підтримки внутрішнього виробництва та оптимізації витрат на утримання худоби та птахів, що може сприяти зниженню цін на деякі категорії товарів.

Варто нагадати, що після індексації пенсії можуть знизитися. Для працюючих пенсіонерів виплата визначається на основі застарілого показника прожиткового мінімуму.

Також Фокус писав про те, що українці можуть отримати фінансову підтримку для оплати послуг ЖКГ. Компенсація витрат надається на термін шести місяців, після чого автоматично продовжується ще на такий самий період.