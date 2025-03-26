Українці можуть отримати допомогу на послуги ЖКГ на півроку: як оформити

Компенсація витрат призначається на шість місяців, потім вона автоматично продовжується ще на шість місяців.

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У 2025 році українці зможуть подати заявку на державну допомогу для компенсації витрат на житлово-комунальні послуги. У рамках цієї програми передбачено щомісячну виплату в розмірі 450 грн протягом півроку. Про це повідомили в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як повідомили в Пенсійному фонді України (ПФУ), гроші можна отримати через програму "Прихисток". Вона передбачає допомогу в оплаті комунальних послуг для тих, хто безкоштовно розмістив у себе внутрішніх переселенців (ВПО).

"Компенсація витрат призначається на шість місяців, потім вона автоматично продовжується ще на шість місяців (після проведення перевірки права на її призначення). Розмір компенсації — 450 грн на місяць за розміщення однієї особи", — повідомляють у фонді.

У Пенсійному фонді України пояснили, що питаннями призначення та виплати компенсацій за комунальні послуги та тимчасове проживання переселенців займаються їхні фахівці. Списки громадян, які мають право на компенсації, вже передано до ПФУ. Тим, хто раніше отримував таку допомогу, компенсація буде надана автоматично, без необхідності подання додаткових заяв. Власникам житла, які хочуть уперше брати участь у програмі "Прихисток", слід звернутися до Пенсійного фонду. Заявку можна подати як онлайн, так і офлайн.

Для цього власник житла спільно з представником сім'ї переселенців мають подати заяву встановленої форми.

Існують випадки, коли в компенсації може бути відмовлено:

якщо власник житла і переміщені особи мають родинні зв'язки;

переселенець понад місяць не проживає в будинку, за адресою якого раніше призначили допомогу;

переміщена особа перебуває за кордоном понад 30 календарних днів поспіль на день проведення перевірки;

переселенець протягом трьох місяців до звернення придбав, отримав безоплатно або на пільгових умовах житло;

має житло на безпечній території з площею, що перевищує 13,6 кв. м на одну особу в сім'ї.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.